Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kırklareli'nde çiftçilerle buluştu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kırklareli'nde çiftçilerle bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kırklareli'nde çiftçilerle bir araya geldi.

Davutoğlu, Kırklareli Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, tarım arazilerinin her metrekaresinin kıymetli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin büyük bir ekolojik çevre problemiyle karşı karşıya olduğunu belirten Davutoğlu, toprağa sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

"Toprakla mayası barışık olmayan insan, kendi mayasıyla barışık değildir." diyen Davutoğlu, insanların topraktan yaratıldığını, yeniden toprağa döneceğini kaydetti.

Trakya'nın engin ovalarında gezdiğini ve incelemelerde bulunduğunu dile getiren Davutoğlu, "Bugün Trakya'nın engin ovalarına geldim. Dinliyorum, dinledikçe hüzün duyuyorum her yerde çiftçimiz feryat ediyor. Esnafımız feryat ediyor onları zaten biliyoruz. Çiftçilerimiz kışın feryat ediyorsa anlarsınız hasat bitmiştir, elindeki imkanlar daralmıştır. Ama hasadın ortasında çiftçi feryat ediyorsa bu feryada kulak vermek lazım." diye konuştu.

Toplantıda, kent merkezi ve ilçelerdeki ziraat odası başkanları ve çiftçilerin sorularını yanıtladı.

Daha sonra partisinin Kırklareli İl Başkanlığı açılışına katılarak esnaf ziyaretinde bulunan Davutoğlu, bir otelde parti teşkilatıyla da bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop