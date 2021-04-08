Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kilis'te partisinin il başkanlığı binası açılışına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kilis'te partisinin il başkanlığı binası açılışına katıldı

Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Politika
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kilis'te partisinin il başkanlığı binası açılışına katıldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Güzellikleri ve kardeşliği gönüllere yazacağız." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Güzellikleri ve kardeşliği gönüllere yazacağız." dedi.

Davutoğlu, Kilis'te partisinin il başkanlığı binasının açılışına katıldı, esnaf ziyaretinde bulundu ve vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra bir düğün salonunda kentin kanaat önderleri, muhtar, STK temsilcileri ve partililerle bir araya gelen Davutoğlu, Kilis'in insanlık destanı yazdığını söyledi.

Orta Doğu'yu bölmek isteyenlere karşı Kilis'in Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla barış içinde örnek bir şehir olduğunu dile getiren Davutoğlu, "Bütün insanlık Kilis'i kendisine örnek almalı, rehber edinmeli. Gelecek Partisi olarak 83 milyonu birbirine kardeş kılmak ve komşu kardeş ülkelerin halklarını birbirine kardeş kılmak için yola çıktık. Güzellikleri ve kardeşliği gönüllere yazacağız." diye konuştu.

Davutoğlu, Türkiye'de hakkın, hukukun, adaletin hakim olması için çaba sarf ettiklerini belirterek, "Herkesin insan onuruna yakışır bir şekilde yaşaması, kimsenin ötekileştirilmediği bir Türkiye için çaba sarf ediyoruz. İşte Kilis'te Türk, Kürt, Arap birbirini dışlamadan barış içerisinde güzel bir örnek olarak yaşıyorsunuz. Kilis'in değerlerini Türkiye'nin değerleri yapacağız. Bugün Kilis beni çok onurlandırdı. Gerçek muhabbet makam sahibi olmadan gösterilen muhabbettir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Burak Deniz Şeyma Subaşı
Spor Ersun Yanal Gökhan Töre Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kilis'te partisinin il başkanlığı binası açılışına katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 17:49:31. #1.16#
title