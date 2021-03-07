Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu: "Kadın cinayetlerine karşı ortak bir tavırda birleşelim"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, görüş ayrılıklarını unutarak, kadına karşı şiddet konusunda tek bir cephe oluşturmanın vaktinin geldiğini belirterek, kanaat önderlerine, siyasi partilere ve toplumsal kesimlere, kadın cinayetlerine karşı ortak bir tavırda birleşme çağrısında bulundu.

Davutoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla videolu mesaj yayımladı.

Aydın'da iki gün içinde önce yaşlı bir kadının tecavüze uğrayıp hunharca katledilmesi, Samsun'da bir kadının, çocuğunun önünde sokakta öldüresiye dövülmesi üzerine herkesin dünyasının bir kez daha karardığını belirten Davutoğlu, "Bir kez daha yüzümüz kızardı. 'Yeter artık' diye feryat etmekten yorulduk. Ancak bir kez daha çağrıda bulunuyoruz, herkese, yetkililere, kanaat önderlerine, siyasi partilere, toplumsal kesimlerin her birine tek tek çağrıda bulunuyoruz. Gelin, kadın cinayetlerine karşı ortak bir tavırda birleşelim." diye konuştu.

Öncelikle kadın cinayetlerine ve kadına karşı şiddete hiçbir şekilde müsamahakar olmamak ve bu cürümde bulunanlara hiçbir indirim olmaksızın en sert ve kararlı hukuki müeyyideleri uygulamak gerektiğini vurgulayan Davutoğlu, daha sonra kadına karşı şiddet hususunda kadınları bilgilendirip, haklarını korumalarını sağlayacak şekilde bir eğitim seferberliğinin başlatılması önerisinde bulundu.

"Kadınlarımızı koruyamıyorsak bu mesajların ne anlamı var?"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, saldırı tehdidi altında olan kadınlara sahip çıkılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Parti üyemiz olan Gül Gülüm'ün Çatalca'da katledilmesi sonrasında ailesiyle görüştüğümde annesinin feryadı hala kulağımdadır. 'Sayın Başbakanım onlarca kez koruma talebinde bulunduk ama koruma verilmedi' dendi. Bazı insanlara çok rahat ve çok sayıda korumalar sağlanırken acil durumda olduğu açık şekilde ortaya konan kadınlarımıza koruma verilmemesi kabul edilemez. Kısa bir tetkikle bile kadınların korumaya ihtiyacının olup olmadığı anlaşılabilir. Buradan iktidara sesleniyorum, hukuki müeyyideleri uygulamakta tereddüt etmeyin, kadınlarımızı korumak için gerekli tedbirleri almakta tereddüt etmeyin.

Bütün siyasi partilere sesleniyorum; gelin, her konuda ihtilaf edelim, ama kadına karşı şiddet konusunda omuz omuza verelim. Yarın 8 Mart, yine mesajlar yayınlayacağız, yine vurgulu sözlerle kadın haklarını savunacağız. Ama eğer kadınlarımızı sokakta, evde, yolda koruyamıyorsak bu mesajların ne anlamı var? Omuz omuza vermenin vaktidir. Görüş ayrılıklarını unutarak, kadına karşı şiddet konusunda tek bir cephe oluşturmanın vaktidir. Gelin hep beraber bir toplumsal seferberliğe öncülük edelim ve kadına şiddet konusunda en kararlı mesajları vermek yanında en kararlı eylemlerde de birlikte olalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı