Davutoğlu - Akşener ortak basın toplantısı (2)
16.11.2020 16:46 | Son Güncelleme: 16.11.2020 18:10
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun konuşması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ortak basın toplantısı düzenledi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun konuşması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ortak basın toplantısı düzenledi.(2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı