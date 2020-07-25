Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, il kongresinde konuştu Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bir taraftan PKK terör örgütü diğer taraftan bu terörden beslenenler sizlere insan onuruna yakışır bir hayatı çok gördü.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bir taraftan PKK terör örgütü diğer taraftan bu terörden beslenenler sizlere insan onuruna yakışır bir hayatı çok gördü." dedi.

Davutoğlu, partisince bir düğün salonunda düzenlenen il kongresinde yaptığı konuşmada, bölgede yaşayanların uzun yıllar terörden çok acılar çektiğini söyledi.

Geçmişte yaşanan acıların unutulmadığını ifade eden Davutoğlu, şunları belirtti:

"Bizler bu acıları sonlandırmak, toplumsal yaraları sarmak, her türlü ötekileştirmeyi sonlandırmak, Rabb'imizin insana bahşettiği haklarını teslim etmek için elimizden gelen çabayı göstermeye gayret ettik. Türkiye'ye ve milletimize huzuru, adaleti ve insan onurunu korumayı çok gördüler. Hiç kimsenin bu ülkede aidiyet sorunu hissetmemesini çok gördüler. Bir taraftan PKK terör örgütü diğer taraftan bu terörden beslenenler sizlere insan onuruna yakışır bir hayatı çok gördü."

Türkiye'nin geçen yüzyılın kimlik tartışmalarının ve en temel insan hak ve o¨zgu¨rlu¨klerine ilişkin şikayetlerin devam ettiği bir ülke olmaması gerektiğini dile getiren Davutoğlu, "Batmanlı kardeşlerimizin kendisini özgür, eşit ve huzurlu hissetmediği bir Türkiye'de biz de huzurlu olamayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA