Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bugün 83 milyonluk ortak kader bilincine sahip bir toplum olarak hep beraber 'bir daha asla' diyerek kenetlenmeli ve her türlü kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı ve ötekileştirici söylemlere, eylemlere ve politikalara karşı durmalıyız." ifadesini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması
06.07.2020 15:53 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:56

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bugün 83 milyonluk ortak kader bilincine sahip bir toplum olarak hep beraber 'bir daha asla' diyerek kenetlenmeli ve her türlü kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı ve ötekileştirici söylemlere, eylemlere ve politikalara karşı durmalıyız." ifadesini kullandı.

Gelecek Partisinden yapılan açıklamaya göre Davutoğlu, sosyal medya hesaplarından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada vefat edenlere rahmet, ailelerine sabır dilediğini aktaran Davutoğlu, "Allah ülkemizi ve milletimiz her türlü felaketten ve musibetten muhafaza buyursun." ifadesine yer verdi.

Davutoğlu, geçen hafta "Madımak ve Başbağlar katliamları"nın 27. yılı olduğunu hatırlatarak, Türkiye gibi dünyanın en kritik coğrafyasında yaşayanların basiret ve sağduyuyu hiçbir zaman elden bırakmaması gerektiğini vurguladı. Davutoğlu, "Bugün 83 milyonluk ortak kader bilincine sahip bir toplum olarak hep beraber 'bir daha asla' diyerek kenetlenmeli ve her türlü kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı ve ötekileştirici söylemlere, eylemlere ve politikalara karşı durmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Birçok ilde 36 ilçe kongresini gerçekleştirdiklerini bildiren Davutoğlu, cuma günü İstanbul Esenyurt Kongresi'ne katıldığını belirtti. Davutoğlu, "Bu kongrelerden sonra İstanbul, Konya, Batman, Bartın ve Ardahan'da il kongresi yapma şartı gerçekleşmiş durumdadır. Önümüzdeki günlerde bir taraftan ilçe kongrelerini sürdürecek, diğer taraftan da il kongrelerimizi başlatacağız." bilgisini verdi.

"Bilim Kurulu tekrar etkin ve yetkili hale getirilmeli"

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye de değinen Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Vaka sayıları böyle devam ederse hem sağlık sektörü hem de vatandaşta ciddi bir yorgunluk oluşması kaçınılmaz. Hükümetin bir an önce Bilim Kurulunu tekrar etkin ve yetkili hale getirmesi, tedbirleri tüm ülke dahilinde hayata geçirmesi ve kontrol mekanizmasını daha sıkı uygulaması gerekmektedir. Hastanelerde doktorların test isteme yetkisindeki sınırlandırma kaldırılmalıdır. Pozitif vakalar için filyasyon uygulamasına geri dönülmelidir."

Davutoğlu, Gelecek Partisinin baroların çoklu veya çoğunlukçu olmasını istemediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dördüncü çocuklarının doğum haberine sosyal medyadan hakaret içerikli yorum yapanları eleştiren Davutoğlu, şunları kaydetti:

"İnsani hukuk bağlamında Sayın Erdoğan'a ve ailesine dönük herhangi bir saldırı olursa benim yerim de konumum da tutumum da onların yanında olacaktır. Sayın Erdoğan benim, eşimin ve ailemin onuruna yapılan saldırılara sessiz kalsa da ben her zaman bir eski dost olarak onun ve ailesinin onurunu korumaya devam edeceğim."

Kaynak: AA

Manşet

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