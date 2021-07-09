Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu Açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Gelecek Partisi bütün milletin partisidir, kimsenin şahsi mülkü olmamıştır, olmadı ve olmayacak.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Gelecek Partisi bütün milletin partisidir, kimsenin şahsi mülkü olmamıştır, olmadı ve olmayacak. Biz, Gelecek Partisini gençlerin partisi olarak kurduk, bu parti onlara ait." dedi.

Davutoğlu, Erzurum'da, partisinin Aziziye İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Ardından kent merkezine gelen Davutoğlu, burada esnaf ziyareti yaptı.

Davutoğlu daha sonra, kentteki bir lokantada basın mensupları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Erzurum Halk Oyunları ekibinin gösteri yaptığı programda, Gelecek Partisi İl Başkanlığının kentteki çalışmalarıyla ilgili yaptığı çalışmaların gösterildiği slayt sunumu izletildi.

Davutoğlu, buradaki konuşmasına, Alvarlı Efe Hazretlerinin "Mevlama emanet olsun Erzurum" şiiriyle başladı.

Erzurum'un kendileri için sadece bir şehrin adı olmadığını, vatanın bizzat kendisi olduğunu belirten Davutoğlu, "Eğer Erzurum düşerse vatan düşer. Erzurum öyle bir yerdir ki Anadolu'ya hakimdir ve Erzurumlu öyle bir yiğittir ki Anadolu'yu beklediğinin bilincindedir." dedi.

Davutoğlu, gönüldaşlarla Anadolu'yu ayağa kaldırmak için yola çıktıklarını aktararak, şunları dile getirdi:

"Bizim siyasetimiz asla bir çıkar siyaseti değildir, bizim siyasetimiz asla kendimize ve yakınlarımıza bir statü, mevki ve makam kazandırma siyaseti değildir. Bizim siyasetimiz tam da Erzurum Kongresi'nde kara bulutların ülkeyi kapladığı anda burada toplanan insanların siyasetidir ki o siyaset vatan için ter dökme, canını ortaya koyma siyasetidir. Gelecek Partisi gerçekten bir Kuva-yı Milliye hareketidir. Hiç kimsenin geçmişine, etnik mezhebi ve kökenine, geçmişte hangi siyasi akımda olup olmadığına bakmıyoruz. Bu milletin emanetine sadık mı değil mi diye bakıyoruz. Yarın bir güç eline geçtiğinde kendi nefsi için mi kullanacak millet için mi diye bakıyoruz ve kadrolarımızı böyle kuruyoruz."

Davutoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu devlet tecrübesiyle, bu temiz kadrolarla bu ülkeye geleceğiz, çöle çevirdikleri bu ülkeyi gülistana, çınar ağaçları altında insanların gelecek kaygısı duymadıkları müreffeh bir ülkeye çevireceğiz. Bilinsin ki bu ülkenin makus tarihini değiştirene, ülkemizin her ilindeki dürüst ve yiğit vatandaşlarımızın çocukları gelecekle ilgili ümit besleyene kadar bize uyku, durmak, dinlenmek ve kayıtsız kalmak haramdır. Gençlere sesleniyorum; eğer biz bu partinin adını Gelecek Partisi koyduysak, geçmişin hesaplarını değil, size yeni bir gelecek inşa etmek için bu partiyi kurduk. Gelecek Partisi asla benim, bugünkü yöneticilerin ve kimsenin üzerinden rant elde edeceği partisi değildir. Gelecek Partisi bütün milletin partisidir, kimsenin şahsi mülkü olmamıştır, olmadı ve olmayacak. Biz, Gelecek Partisini gençlerin partisi olarak kurduk, bu parti onlara ait."

Konuşmalarının ardından, Gelecek Partisi Erzurum İl Başkanı Mustafa Zinnur Kara tarafından Davutoğlu'na tablo ve Oltu Taşı tespih hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf