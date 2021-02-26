Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu: "Doğu Türkistan'da yapılan zulme sessiz kalınıyor"
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu: "Doğu Türkistan'da yapılan zulme sessiz kalınıyor"

26.02.2021 17:05 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:09
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu:

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Çin'in bize sağladığı 1 milyar dolarlık SWAP işlemi için Doğu Türkistan'da yapılan zulme sessiz kalınıyor.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Çin'in bize sağladığı 1 milyar dolarlık SWAP işlemi için Doğu Türkistan'da yapılan zulme sessiz kalınıyor." ifadesini kullandı.

Davutoğlu, partisinin il başkanları toplantısında yaptığı açıklamada, Kanal İstanbul Projesi'nin yapılmasına karşı olduğunu belirtti.

Projenin referanduma sunulması gerektiğini aktaran Davutoğlu, İstanbul'un kendilerine tarihin en büyük emaneti olduğunu söyledi.

Kanal İstanbul'un kenti bir adaya dönüştüreceğini dile getiren Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Güvenlik uzmanları da bilir, en zor savunulan, lojistiği en zor sağlanan yerler adalardır. Bundan 5 sene, 50 sene, 100 sene sonra şu veya bu sebeple bir düşman güç, füzelerle köprüleri tahrip ettiğinde ya da bir terörist grup bu köprüleri sabote ettiğinde ya da kontrol altına aldığında ya da Allah korusun bir deprem, köprüleri yıktığında İstanbulluya lojistiği nasıl sağlayacaksınız?"

Hollanda ve Kanada parlamentosunda Doğu Türkistan'da yaşananların soykırım olarak kabul edildiğini hatırlatan Davutoğlu, "Japonya, Çin şirketlerine müeyyide uygulamaya başladı. BM'de 38 ülkenin imza attığı kararlar çıktı. Bütün bu kararlarda bir ülkenin adı yok, Türkiye. Çin'in bize sağladığı 1 milyar dolarlık SWAP işlemi için Doğu Türkistan'da yapılan zulme sessiz kalınıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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