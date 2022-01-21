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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal ile görüştü

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal ile görüştü
AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Politika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüştü.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüştü.

Gelecek Partisinden yapılan açıklamada, Davutoğlu'nun bugün Ankara'daki konutunda Uysal'ı ağırladığı belirtildi.

Davutoğlu ve Uysal'ın, gündemdeki konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Gültekin Uysal, Demokrat Parti, Politika, Haber

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