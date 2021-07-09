Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Bayburt'ta ziyaretlerde bulundu Açıklaması
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Bayburt'ta ziyaretlerde bulundu Açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Bayburt'ta ziyaretlerde bulundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci - Haberler | Politika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Süratle örgütleniyoruz, süratle kamuoyu desteğini alıyoruz.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Süratle örgütleniyoruz, süratle kamuoyu desteğini alıyoruz. İnşallah iktidarın en güçlü adayı olacağız." dedi.

Davutoğlu, çeşitli ziyaretler için geldiği Bayburt'ta, Aydıntepe ilçesi ile Arpalı beldesinde esnafı ziyaret etti.

Kent merkezinde partisinin il teşkilat binası önünde, otobüs üzerinden vatandaşlara seslenen Davutoğlu, hükümetin ekonomi ve tarım politikalarını eleştirdi.

Davutoğlu, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası ziyareti ile kent merkezindeki esnaf gezisinin ardından bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Bayburt'taki ziyaretleri kapsamında çiftçi ve esnafın sorunlarını dinlediğini söyledi.

Bayburtluları dinlediğinde ilk kez yüksek sesle şikayetçi olduklarına şahit olduğunu belirten Davutoğlu, "Bu, bütün vatan sathındaki şikayetler kadar önemli ama Bayburtluları tanıyan ve Bayburt'u da derinden seven birisi olarak, Bayburtlular çok zorda kalmasalar şikayet etmezler ben bunu bilirim. Demek ki, durum gerçekten vahim." dedi.

Davutoğlu bir gazetecinin "Neden DEVA Partisi ile birlikte hareket etmediniz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Birlikte olmak için çok çaba sarf ettim. Gereken her şeyi yaptım ama Sayın (Ali) Babacan ve o dönem yanında bulunan arkadaşları ayrı bir şekilde çıkacaklarını ifade ettiler. Bu konuda gereken her fedakarlığı da yaptım, gerekenleri de söyledim. Doğru bir tavır değildi ayrı bir parti olarak çıkmak ama tabii 'O da onların tercihi' deyince onlara bir şey söylememiz doğru değil. Bizim açımızdan ayrı bir parti kurmayı gerektirecek görüş ayrılığı yoktu ama onlar için varsa tabii onların tercih edeceği bir yol bu. Herkesin bir siyasi parti kurma hakkı vardır. Herkesin toplumun önüne çıkma hakkı vardır. Siyasi partilerin sayısının artması da kötü bir şey değildir. Farklı alternatifler her zaman siyasi rekabeti de siyasete de ivme katar. Siyasi rekabeti hızlandırır. Bunu olumsuz bir şekilde görmemek lazım. Gelecek Partisi... Adını gelecek koyduk biz geçmişe değil, geleceğe bakmak için. Süratle örgütleniyoruz. Süratle kamuoyu desteğini alıyoruz. İnşallah iktidarın en güçlü adayı olacağız."

???????Ziyarette Davutoğlu'na, genel başkan yardımcıları Feramuz Üstün ve Selçuk Özdağ ile partililer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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