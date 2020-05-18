Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu: "AVM'lerin açılması, gözden geçirilmesi gereken bir karar"
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu: "AVM'lerin açılması, gözden geçirilmesi gereken bir karar"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede normalleşme sürecine ilişkin alışveriş merkezlerinin (AVM) açılması kararının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu:
18.05.2020 17:02 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:02

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede normalleşme sürecine ilişkin alışveriş merkezlerinin (AVM) açılması kararının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

Davutoğlu, sosyal medya hesaplarından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasının başında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Ramazan Bayramı'nı kutlayan Davutoğlu, bu yıl bayramların hüzünle karantina şartlarında geçirildiğini ifade etti.

Bundan sonraki bayramlara sevdikleriyle ulaşabilmek için Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine harfiyen uymanın herkes için bir zaruret olduğuna dikkat çeken Davutoğlu, son dönemlerdeki vaka istatistiklerinin ümit verici olduğunu, ancak tehlike henüz geçmediğinden daha fazla teyakkuz halinde olunması gerektiğini kaydetti.

Davutoğlu, AVM'lerin açılmasının normalleşme süreci içerisinde tekrar gözden geçirilmesi gereken bir karar olduğunu ileri sürerek, günlük sıfır vaka verilerine ulaşıncaya kadar maske ve izolasyon tedbirlerinin devam etmesi gerektiğini belirtti.

AVM, cami ve stadyumlarla ilgili kararların şu ana kadarki kazanımları tehlikeye atacak nitelikte olduğunu savunan Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Alınan kararlar çelişkilidir. Çarpıcı bir örnek verirsek, içinde en yoğun risk alanı niteliğindeki AVM'lerin açılması ama ramazan ayında camilerin kapalı tutulması izahı mümkün olmayan bir çelişkidir. Eğer AVM'lerin açılmasında bir sakınca yoksa ramazanın son cumasının açık alanlarda ve camilerin avlularında sosyal mesafeye özen göstererek kılınmasını engelleyen unsur nedir?"

Ulusal kanallarda salgına yönelik yayınların içerik ve söylem açısından toplumsal kaygıyı olumsuz bir şekilde etkilediğine dikkati çeken Davutoğlu, medyanın, topluma doğru bilgilendirmeyi yaparken içeriğin hedef kitlenin eğitim kapasitesine göre belirlenip ayrıntıdan kaçınılarak yapılması gerektiğini söyledi.

Davutoğlu, darbe ve erken seçim tartışmalarıyla gündemin meşgul edildiğini de ileri sürdü.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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