Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Adana'da gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Adana'da gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Politika
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Adana'da gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partilerinin kurumsallaşması için adım adım gezdiklerini belirterek, "Ne zaman, hangi şartlarda olursa olsun biz seçime hazırız." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partilerinin kurumsallaşması için adım adım gezdiklerini belirterek, "Ne zaman, hangi şartlarda olursa olsun biz seçime hazırız." dedi.

Davutoğlu, kentteki bir otelde gazetecilerle bir araya gelerek, parti çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Kongrelerini gerçekleştirdikleri illerde halkın yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını dile getiren Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Gelecek Partisi olarak toplumda bir umut dalgası oluşturabilmek için yola çıktık. Dün Adana'da gördüğüm tablo beni çok mutlu etti. Kongre yaptıktan sonra gittiğim her yerde 3-4 ilçeyi de ziyaret ederek, bazen köylerde de durarak halkı dinlemeye, anlamaya çalışıyorum. Üzüntü verici olan bu karamsarlık, ümit verici olan ise bir sene öncesine göre siyasi olarak insanların bütün baskılara rağmen daha fazla konuşmaya başlaması, seslerini yükseltmesi ve partimize olan teveccüh ile de bir umut dalgasının yeşermeye başlaması. Gelecek Partisi'nin, Türk siyasetindeki tarihi rolü zamanla anlaşılacaktır. Ama en önemli rolünün şu olduğu kanaatindeyim; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de devreye girdiği 2018 yılında Türkiye'de sadece iki parti kurulabilmişti, 2019 yılının aralık ayında ise kurulan üçüncü parti, bizim partimiz olmuştu. Bizden sonra 28 parti kuruldu. Birilerinin çıkıp cesaretle ön alması, bedel ödemesi, baskı görmesi gerekiyordu. Biz bunu göğüsledik ve bu baskılara rağmen Anadolu'da, Trakya'da yiğit insanlar çıkıp yeni bir siyasi çizgi oluşturdular. Şimdi partimizin kurumsallaşması için adım adım geziyoruz. Ne zaman, hangi şartlarda olursa olsun biz seçime hazırız."

Ülkenin her bölgesinde örgütlenebilen bir parti olduklarını aktaran Davutoğlu, partilerinde Türkiye'nin bütün renklerinin bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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