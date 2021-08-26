Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, ziyaretlerde bulundu (2)

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun esnafı ziyaret etmesi, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi Davutoğlu'nun Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etmesi Davutoğlu'nun Hakkari'nin Sesi radyosuna konuk olması HAKKARİ - Gelecek Partisi...