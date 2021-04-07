Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Kahramanmaraş'ta STK temsilcileriyle buluştu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kahramanmaraş'ta, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kahramanmaraş'ta, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Kentteki bir otelin salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Davutoğlu, işçilerin hak ve hukuklarını korumak için iktidara geleceklerini söyledi.

Davutoğlu, çarşı ziyareti sırasında bir esnafın kendisine dert yandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kasket yapan bir esnaf, kendilerine sahip çıkan olmadığını söylüyor. Biz esnafımızın da çiftçimizin de işçimizin de hakkını hukukunu koruyacağız. Gelecek Partisi çok zor şartlarda kuruldu. Partiyi kuramaz dediler, örgütleyemez dediler biz bunları başardık. Bugün Kahramanmaraş sokaklarında gördüklerimden söylüyorum ki, iktidara gelemez diyenler bilsin. Kahramanmaraş'ın destek verdiği bizler, bir gün mutlaka, ilk seçimde iktidara geleceğiz."

Konuşmanın ardından soru cevap bölümüyle program sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman