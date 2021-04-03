Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partilerinin seçime girebileceğini söyledi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Dün itibarıyla Gelecek Partisi de YSK tarafından 'seçime girebilir' kararıyla seçime girebilecek partiler arasına yazıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Dün itibarıyla Gelecek Partisi de YSK tarafından 'seçime girebilir' kararıyla seçime girebilecek partiler arasına yazıldı." dedi.

Davutoğlu, partisinin Sarıçam İlçe Başkanlığı binasının açılışına katıldı, daha sonra Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ı ziyaret etti, ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

Partisinin, Kozan Belediyesi Sinema Salonu'nda düzenlenen Kozan 1. Olağan Kongresinde konuşan Davutoğlu, vergi adaleti getireceklerini söyledi.

Davutoğlu, asgari ücretten vergiyi kaldıracaklarını belirterek, "Asgari ücret düzeyinde geliri olanların hiçbir vergi ödemesi kalmayacak. Emek barışı ilan edeceğiz. Kayıtsız işçileri kayda alarak her birinin sosyal garantilerini teminat altına alacağız. Tasarrufa önce kendimizden başlayacağız. İnşallah tekrar Allah'ın takdiri, milletin onayıyla bir görev tevdi edilirse memleketin bir kuruş hakkını yedirmeyeceğiz." diye konuştu.

Partisinin seçime katılma durumuna değinen Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi gerçek demokratik seçimlere adım adım götüreceğiz. Bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak isterim. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) geçen hafta seçime katılan partiler listesi açıklamıştı. Bazı arkadaşlarımız kaygılandı, 'içinde Gelecek Partisi yoktu' diye. Birtakım bildirim eksiklikleri olmuş illerden, bu eksiklikler tamamlandı. Dün itibarıyla Gelecek Partisi de YSK tarafından 'seçime girebilir' kararıyla seçime girebilecek partiler arasına yazıldı. Yeni kurulan partiler arasında ilk büyük kongreyi biz yaptık."

Daha sonra İmamoğlu ilçesine geçen Davutoğlu, pazarda alışveriş yaptı, açık hava toplantısında vatandaşlara seslendi.

Merkez Yüreğir ilçesinde esnafla görüşen Davutoğlu, daha sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı da ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa