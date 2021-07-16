Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Giresun'da ziyaretlerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Giresun'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Giresun'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Davutoğlu, partisinin Giresun İl Başkanlığı Binası'nın açılışında yaptığı konuşmada, sel nedeniyle zarar gören başta Rize olmak üzere, Giresun ve Yağlıdere ilçesindeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, Rize'de hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Fındık fiyatlarına değinen Davutoğlu, "Dünyadaki fındığın 4'te 3'ünü Türkiye üretiyor, en önemli merkezlerden biri de Giresun. Eğer dolar bazında bir işlem yapılacaksa ilk önce fındığa yapılmalıdır çünkü dünyaya satıyoruz ve dünyanın en büyük satıcısı biziz." dedi.

Davutoğlu, Başbakanlığı döneminde fındığa 14 lira 90 kuruş fiyat verdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Dolar 2 lira 77 kuruştu. Fındığın fiyatı dolar bazında 2015'te 5 dolar 35 centti. Bugün 5 dolar 35 centin Türk lirası karşılığı 46 lira 70 kuruş yapıyor. Şimdi buradan sesleniyorum eğer bu çiftçiyi düşünüyorlarsa nasıl çiftçi mazotu dolar bazında her gün artırıyorsunuz, doğal gazı dolar bazında artırıyorsunuz, ihraç kalemi olan fındığa da dolar ücretlendirmesini yapın, 46 lira verin."

Davutoğlu daha sonra Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ile Giresun Ziraat Odasını ziyaret etti, ardından da Fatih Caddesi ile Cemal Gürsel Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin