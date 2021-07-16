Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Giresun'da
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Giresun'da

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Giresun'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Giresun'a geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Giresun'a geldi. Davutoğlu, partisinin Giresun il başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Giresun'u ziyaret ederek partisinin Giresun il başkanlığının açılışı gerçekleştirdi. Davutoğlu, İl Başkanı Murat Kılıçaslan'ı tebrik ederek, "Giresunlularda gördüğüm muhabbet bize enerji verdi, güç verdi ve gelecekle ilgili umut verdi" dedi.

"Fındık fiyatı 46 lira 70 kuruş olmalı"

Yakın bir zamanda fındık fiyatının açıklanacağını belirten Davutoğlu, "Dünyadaki fındığın dörtte üçünü Türkiye üretiyor. En önemli merkezlerinden biri de Giresun. Dünyaya satıyoruz ve en büyük satıcı biziz. Dolardaki artışa göre fındığın fiyatı 46 lira 70 kuruş olmalı" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, daha sonra esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi. - GİRESUN

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Giresun'da
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Giresun'da
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Giresun'da
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Giresun'da
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Giresun'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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