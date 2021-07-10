Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Erzurum'da nikah şahitliği yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Erzurum'da nikah şahitliği yaptı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Erzurum'da nikah şahitliği yaptı
Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu - Haberler | Politika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Erzurum'da partisinin Karaçoban İlçe Başkanı Hamdi Çağlar'ın nikah şahitliğini yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Erzurum'da partisinin Karaçoban İlçe Başkanı Hamdi Çağlar'ın nikah şahitliğini yaptı.

Partisince düzenlenen ilçe gezileri ve partililerle tanışma toplantılarına katılmak üzere kente gelen Davutoğlu; Tekman, Hınıs, Karayazı, Karaçoban ve Köprüköy ilçelerini ziyaret etti.

Gittiği ilçelerde vatandaşlarla sohbet eden Davutoğlu, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Tekman'da vatandaşlara hitap eden Davutoğlu, seçim olmamasına rağmen insanların kapısını çaldıklarını ve ziyaretler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Palandöken Tüneli'nin yapımına ilişkin çalışmaların başbakanlığı döneminde başlatıldığını ifade eden Davutoğlu şöyle konuştu.

"Tekman'ın yol sorunları var onları iyi biliyorum. Başbakan olduğumda Erzurum'a geldiğimde tünelin yapımı için talimatları vermiş ve yolun iyileştirilmesi için çalışmalar başlatılmıştı. 160 kilometrelik yolu 46 kilometreye düşürecek yol için gerekli olan Palandöken Tüneli'nin yapımı için hazırlıklar başlamıştı. Ancak 5 yıl geçti hiçbir hazırlık yapılmadığını görüyorum ve sizlere bir kez daha sesleniyorum. İnşallah hepimizin boynunu borcudur, Tekman-Palandöken arasındaki yolu 46 kilometreye düşürmek için tünel mutlaka yapılacaktır. Bu size bizim namus sözüdür."

Partililerle birlikte Hınıs ve Karayazı ilçelerini de ziyaret eden Davutoğlu, Karaçoban'a geçerek burada partisinin İlçe Başkanı Hamdi Çağlar'ın nikah şahitliğini yaparak çifte mutluluklar diledi.

Davutoğlu ve beraberindekiler daha sonra Köprüköy ilçesine geçerek burada vatandaşlarla bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Erzurum'da nikah şahitliği yaptı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Erzurum'da nikah şahitliği yaptı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Erzurum'da nikah şahitliği yaptı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Erzurum'da nikah şahitliği yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Özçivit Sertab Erener Serenay Sarıkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Arda Turan Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Erzurum'da nikah şahitliği yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 20:46:06. #1.14#

title