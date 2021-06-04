Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yalova'da konuştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yalova'da konuştu Açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yalova'da konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Politika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bütün yaz boyu tüm ülkeyi adım adım gezeceklerini söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bütün yaz boyu tüm ülkeyi adım adım gezeceklerini söyledi.

Davutoğlu, partisinin Raif Dinçkök Kültür Merkezinde düzenlenen 1. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Yalova'nın kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Beyaz gömlekle temiz siyaset hareketini başlattıklarını ve bundan sonra her yerde beyaz gömlekle bulunacaklarını belirten Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Hepimizi bekleyen ağır bir sorumluluk var, hepimiz bu sorumluluğu derinden hissetmeliyiz. Gözümüze uykuyu, ayaklarımıza durmayı haram kılmalıyız. Dermansızlığı, takatsizliği bedenimize haram kılmalıyız. Durmayacağız, korkmayacağız, sinmeyeceğiz, hareket halinde demokrasi yolunda yürümeye devam edeceğiz. Karamsar bulutları, devlete bulaşmış bütün mafyatik çeteleri dağıtmaya geliyoruz."

Davutoğlu, Yalova'da ilk seçimlerde birinci parti olacaklarını iddia etti.

İl yönetiminin bunu başarabilecek kadroya sahip olduğunu anlatan Davutoğlu, "İnşallah kim ne derse desin, ne baskı yapılırsa yapılsın bilin ki hareket halindeyiz. Bütün yaz boyu bütün ülkeyi adım adım gezeceğiz. Artık bizim için hattı siyaset yoktur, sathı siyaset vardır. Satıh ise bütün vatandır. Birinci olağan kongremiz hayırlara vesile olsun." dedi.

Konuşmaların ardından tek liste ile kongrede aday olan Kürşat Emre Çandır, Gelecek Partisi İl Başkanı seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı Neslihan Çevik partiden istifa etti! Neden istifa ettiğini açıklamadı
Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı Neslihan Çevik partiden istifa etti! Neden istifa ettiğini açıklamadı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Nikos Dendias Adnan Menderes Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Gervinho Şenol Güneş Merih Demiral Roland Garros Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yalova'da konuştu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 20:06:00. #1.15#

title