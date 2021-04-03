Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adana'da
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adana'da

Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL - Haberler | Politika
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adana'da

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adana'nın Kozan ilçesinde partisinin kongresine katıldı.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adana'nın Kozan ilçesinde partisinin kongresine katıldı.

Sabah saatlerinde Kozan ilçesine gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ilk olarak Kozan Belediye Başkanı Saadet Partili Kazım Özgan'ı makamında ziyaret etti. Başkan Özgan, ilçeyle ilgili bilgiler verdiği Davutoğlu'na belediyenin sosyal yaşam merkezinde üretimine başlanan ve internet üzerinden satışa sunulan yöresel ürünler turunç, limon kabuğu ve kamkat reçeli, limon ve zeytin kolonyaları, kantron yağı, turunç özü, portakal sabunu ve ahşap anahtarlıklardan oluşan hediye sepetiyle tapan bıçağı seti ve el dokuması kilim hediye etti. Davutoğlu da kendi yazdığı, 'Medeniyetler ve Şehirler' kitabını imzalayarak, Başkan Özgan'a armağan etti. Başkan Özgan, Davutoğlu'na, Organize Sanayi Bölgesi'nin Kadirli'de olduğu gibi teşvikli bölgeler kapsamına alınmasını istediklerini anlattı.

ESNAF ZİYARETİ

Başkan Özgan'a görevinde kolaylıklar ve başarılar dileyen Davutoğlu, belediye binasından ayrılarak esnaf ziyaretinde bulundu. Davutoğlu, esnaftan alışveriş yaparken, bir ayakkabı boyacısına da ayakkabısını boyattı. Davutoğlu, daha sonra partisinin kongresine katıldı.


Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adana'da
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adana'da
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adana'da
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adana'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 16:12:45. #1.14#
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