Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'a yönelik saldırıya ilişkin 4 kişi daha gözaltına alındı
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'a yönelik saldırıya ilişkin 4 kişi daha gözaltına alındı

27.01.2021 17:51 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:54
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'a yönelik saldırıya ilişkin 4 kişi daha gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıya ilişkin 4 kişinin daha gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıya ilişkin 4 kişinin daha gözaltına alındığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın 15 Ocak günü uğradığı fiziki saldırıyla ilgili olarak bugün 4 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheliler, Müdürlüğümüzdeki işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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