Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'a saldırının 3 firari şüphelisi hakkında yakalama kararı çıkarıldı
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'a saldırının 3 firari şüphelisi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

21.01.2021 19:15 | Son Güncelleme: 21.01.2021 19:18
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'a saldırının 3 firari şüphelisi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyla ilgili firari 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyla ilgili firari 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre saldırı soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden, saldırıyla ilgili aranan 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

İstemi kabul eden hakimlik, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkardı.

Selçuk Özdağ, 15 Ocak'ta evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğramış, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, 19 Ocak'ta "kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

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