Gelecek Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Batman, görevinden istifa etti

Gelecek Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Levent Batman'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Gelecek Partisi Çorum teşkilatları olarak çalışmalarını sürdürdükleri belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Siyasi partilerin kuruluşu ve kurumsallaşmasının doğal süreci içinde yaşanması muhtemel gelişmeler sebebiyle Merkez İlçe Başkanımız Sayın Levent Batman istifasını açıklamıştır. Kendisine bugüne kadar yapmış olduğu kıymetli hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Görevini sürdürmekte olan merkez ilçe teşkilatımız için yapılacak istişareler neticesinde ve en kısa zamanda merkez ilçe başkanımızın ataması gerçekleştirilecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan