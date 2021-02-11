Gelecek Partisi Aydın İl Başkanı Yasan, görevinden istifa etti
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Gelecek Partisi Aydın İl Başkanı Yasan, görevinden istifa etti

11.02.2021 18:07 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:10
Gelecek Partisi Aydın İl Başkanı Yasan, görevinden istifa etti

Gelecek Partisi Aydın İl Başkanı Selçuk Yasan, il başkanlığı görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Gelecek Partisi Aydın İl Başkanı Selçuk Yasan, il başkanlığı görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Selçuk Yasan, yaptığı yazılı açıklamada, istifa kararını, "işlerinin yoğunluğu" ve "özel sebepler" dolayısıyla aldığını belirtti.

Yasan, "Gelecek Partisine ve Aydın il ve ilçe teşkilatlarına başarılar diler, teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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