Gelecek Partisi Ankara İl Başkanlığına Gülnur Özkaya Hayran getirildi

Gelecek Partisi Ankara İl Başkanlığına Gülnur Özkaya Hayran atandı.

Gelecek Partisi Ankara İl Başkanlığına Gülnur Özkaya Hayran atandı.

Partiden yapılan açıklamada, 1. Olağan Kongre sonrası dün yapılan Parti Yönetim Kurulu toplantısının ardından ilk Parti Başkanlık Kurulu'nun bugün gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıda, parti tarafından açıklanan "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışmasına ilişkin olarak karşılıklı görüş alışverişi için siyasi partilerden randevu talep edilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

Politika İzleme Kurulu ve Parti Başkanlık Kurulu tarafından hazırlanacak "Temiz Siyaset Belgesi"ne ilişkin hususların değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, Parti Başkanlık Kurulu'nda görev alan Feramuz Üstün'ün yerine Gülnur Özkaya Hayran'ın Ankara İl Başkanı olarak atandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak