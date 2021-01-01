Gelecek Partisi Adana İl Başkanı, 2 kardeşiyle 'yağma' suçundan tutuklandı
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Gelecek Partisi Adana İl Başkanı, 2 kardeşiyle 'yağma' suçundan tutuklandı

01.01.2021 17:42 | Son Güncelleme: 01.01.2021 17:42
Gelecek Partisi Adana İl Başkanı, 2 kardeşiyle 'yağma' suçundan tutuklandı

GELECEK Partisi Adana İl Başkanı Kenan Akkaya ile kardeşleri Ertuğrul Akkaya ve Erkan Akkaya, alacaklı oldukları kişinin aracını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınıp, sevk edildikleri adliyede 'birden fazla kişiyle yağma' suçundan tutuklandı.

GELECEK Partisi Adana İl Başkanı Kenan Akkaya ile kardeşleri Ertuğrul Akkaya ve Erkan Akkaya, alacaklı oldukları kişinin aracını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınıp, sevk edildikleri adliyede 'birden fazla kişiyle yağma' suçundan tutuklandı.

Olay, geçen 31 Aralık günü, Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Gelecek Partisi Adana İl Başkanı Kenan Akkaya, kardeşleri Ertuğrul Akkaya ve Erkan Akkaya'yı da yanına alıp dere temizliğinden 126 bin lira alacaklı olduğunu iddia ettiği Mustafa E.'nin iş yerine gitti. Parayı isteyen Kenan Akkaya'ya, Mustafa E. borcunun 28 bin lira olduğunu, daha fazla para vermeyeceğini söyledi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada Mustafa E.'yi tehdit eden Akkaya, iş yerinde bulunan bilgisayara zarar verdi.Daha sonra ise Mustafa E.'nin cep telefonundan kendi hesabına 10 bin lira gönderdi. Akkaya ve kardeşleri, Mustafa E.'nin otomobilini de alıp, olay yerinden ayrıldı.Mustafa E.'nin şikayeti çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kenan Akkaya ile kardeşlerini gasbettikleri araçla Bakımyurdu Caddesi'nde yakalayarak, gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kenan Akkaya ile kardeşleri Ertuğrul Akkaya ve Erkan Akkaya, mahkemece 'birden fazla kişiyle yağma' suçundan tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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