Gelecek Partili Sema Silkin Ün kimdir? Sema Silkin Ün hayatı ve biyografisi! Sema Silkin Ün kaç yaşında, nereli?
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Gelecek Partili Sema Silkin Ün kimdir? Sema Silkin Ün hayatı ve biyografisi! Sema Silkin Ün kaç yaşında, nereli?

03.12.2020 11:44 | Son Güncelleme: 03.12.2020 11:49
Gelecek Partili Sema Silkin Ün kimdir? Sema Silkin Ün hayatı ve biyografisi! Sema Silkin Ün kaç yaşında, nereli?

RTÜK tarafından Habertürk programına verilen cezaya tepki gösteren Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün kimdir? Sema Silkin Ün hayatı ve biyografisi! Sema Silkin Ün kaç yaşında, nereli?

RTÜK tarafından Habertürk programına verilen cezaya tepki gösteren Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin kimdir? Sema Silkin hayatı ve biyografisi! Sema Silkin kaç yaşında, nereli?

SEMA İLKİN ÜN KİMDİR?

Sema Silkin Ün, yazar olan Taha Ün'ün eşidir. Sema Silkin Ün Emine Erdoğan'ın özel kalem müdürü görevin yapmıştı. Sema Silkin ile Taha Ün, Beylerbeyi Sarayı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın kıydığı nikahla hayatlarını birleştirmişti. Son olarak Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı koltuğuna getirilmişti.

TAHA ÜN KİMDİR?

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurucu başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi'nde siyasal iletişim faaliyetlerini yürütmektedir. Aynı partinin Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin ile evidir.

Paylaşımları nedeniyle sık sık polemiklere konu olan Taha Ün, sosyal medyada 'Sağlam İrade' kullanıcı adıyla tanınmaktadır.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 11:55:44. #1.15#
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