Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a saldırı (2)
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Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a saldırı (2)

15.01.2021 20:45 | Son Güncelleme: 15.01.2021 20:50
Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a saldırı (2)

BAKAN GÜL'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJIAdalet Bakanı Abdulhamit Gül, saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile gazeteciler Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu için geçmiş olsun paylaşımında bulundu.

BAKAN GÜL'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile gazeteciler Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu için geçmiş olsun paylaşımında bulundu. Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'na acil şifalar diliyor, kendilerine yönelik saldırıları kınıyorum. Failler, hukuk önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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