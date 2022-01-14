Gelecek Parti'li Özdağ hakkında soruşturma

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri ile ilgili sözleri nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın Yeniçağ Gazetesine verdiği mülakatta; YSK üyeleri hakkında sarf ettiği bir kısım sözleri sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 'heyet halinde çalışan kamu görevlilerini alenen tehdit' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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