Gelecek nesillere çevre bilinci aşılanıyor

ANKARA (Habermetre) - Mamak Belediyesi, ilçede "Sıfır Atık Projesi" kapsamında atık yönetim sistemini daha çevreci bir hale getirebilmek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın destekleriyle Ankara'ya kazandırdığı 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, ekonomiye katkısının yanı sıra gelecek nesillere çevre bilinci oluşturması noktasında da hizmet veriyor.

İlçede bulunan okullardaki öğrencilere atıkların ne olduğu ve çevreye dair etkileri, sıfır atık sistemi ilgili seminerler verilen merkezde, tesisin işleyişinden, atıkların ayırmışta işlemlerine kadar her şey uygulamalı olarak anlatılıyor. Ziyaret sonunda ise öğrencilere kompost hediye ediliyor.

Farkındalık oluşturuyoruz

Yeşil ekonominin herkes için bir zorunluluk olmakla birlikte temiz bir çevre ve enerji üretimi için çok önemli bir basamak olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Çocuklarımıza da bu farkındalığı oluşturmak adına seminerler veriyoruz. Uygulamalı olarak aldıkları bu eğitim ile hem geri dönüşümün önemini hem de atıkların çevreye olan etkisinin yerinde görme şansı yakalıyorlar" dedi.

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