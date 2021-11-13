GELECEK MESLEK LİSELERİNDE HATIRA ORMANI

MARMARA, BALIKESİR (Habermetre) - Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer, Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu Taya Kadın Gişeleri mevkiinde düzenlenen İSO Gelecek Meslek Liselerinde Hatıra Ormanı fidan dikim Törenindeki konuşmasında, İSO ile 3 yıl önce iyi niyetle çıktıkları yolda geldikleri noktadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İstanbul'da, meslek eğitiminin güçlendirilmesi yönünde çok önemli adımlar attıklarını belirten Özer; mütevazı adımlarla yola koyulduklarını, sonra giderek projenin çeşitlenmeye, filizlenmeye, yeni tohumlar üretmeye, yeni projeleri tetiklemeye başladığını anlattı.

Bakanımız Özer; geldikleri noktada İstanbul'un çok önemli bir kısmından İSO'yla mesleki eğitimi yeniden yola koymaya, meslek liselerinin sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin umudu olması yönünde çok önemli adımlar atmaya devam ettiklerini kaydetti.

Gelecek Meslek Liselerinde

Geçmişte olduğu gibi iş dünyasının ve işverenlerin mesleki eğitim öğrencilerinin mezun olmasını beklemediklerini aktaran Bakanımız Özer, "Müfredatı birlikte inceliyoruz. Öğrencilerimizin işletmede beceri eğitimlerini birlikte planlıyoruz. Öğretmenlerimizin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerini birlikte planlıyoruz ve en önemlisi, istihdamda öncelik sağlamaya çalışıyoruz. Geçmişten gelen hasarları da önemli oranda telafi etmenin ve yeniden umutları yeşertmenin mutluluğunu yaşıyoruz. " diye konuştu.

Bakanımız Özer, bugün ilk fidan dikimini yapacakları 120 bin öğrenciye ait hatıra ormanının çok sembolik bir anlamı olduğuna işaret ederek "Şu üç yılda hiçbir kırgınlık olmadan her gün kapasiteyi artırarak iş birliğimizi güçlendirdik. Yeniden ahitleşiyoruz. Gelecek Türkiye'de meslek liselerinde ve bunu fidanla taçlandırıyoruz. Buradaki her bir fidan bir öğrencimizi temsil ediyor. " ifadelerini kullandı.

Bu süreçteki destekleri, yol arkadaşlığı, meslek lisesinin daha iyi noktaya gelmesi için ürettiği projeler ve katkılarından dolayı İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'a teşekkür eden Bakanımız Özer; mesleki eğitimde işverenle, iş gücü piyasasıyla en verimli iş birliklerini geliştirdiklerini, bunu çok daha iyi noktalara götüreceklerini söyledi.

Mesleki Eğitim Yeniden Şekillendi

Meslek liselerinin Türkiye'nin 81 ilinde iyi noktaya gelmeye başladığını vurgulayan Özer, "81 ilde eğitim verdiğimiz tüm alanlarda sektörlerle çok güçlü iş birlikleri kurmaya, mesleki eğitimi yeniden şekillendirmeye başladık. İnşallah, bu atılan adımlarla artık Türkiye'deki kronik bir problem olan genç işsizlik oranını tedrici, suhuletli bir şekilde emin adımlarla düşüreceğiz ve meslek liseleriyle birlikte geleceğin güçlü Türkiye'sinin inşasında çok önemli bir mesafeyi hep birlikte alacağız. " dedi.

Milli Eğitim Bakanımız Özer, mesleki eğitimde iş dünyasının temsilcilerinin de var olmasını önemini vurgulayarak "İş dünyasının temsilcileri olmazsa mesleki eğitimi tek başımıza yapabilmemiz mümkün değil çünkü biz sizlere eleman yetiştiriyoruz. Dolayısıyla tüm süreçlerde birlikte olmamız lazım. " ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını sürecinde ön plana çıkan en önemli şeyin üretim olduğuna dikkati çeken Bakanımız Özer; bu süreçte meslek lisesi öğrencilerinin maskeden dezenfektana, yüz koruyucu siperlikten video laringoskop cihazına, solunum cihazından maske makinasına kadar ihtiyaç olan tüm alanlarda üretim yaptıklarını anımsatarak fedakarlıklarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanımız Özer, şunları kaydetti: "Kovid-19 salgını sürecinde mesleki eğitimin göstermiş olduğu üretim performansı, yıllardan beri meslek liselerinin kırılan onurlarının tamirine vesile oldu. Özgüvenlerini yerine getirdi. 'Biz üretebiliriz. ' dediler. Tüm topluma şöyle bir mesaj verdi: 'Ben meslek lisesi öğrencisi olarak sadece iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağı değilim. Aynı zamanda Kovid-19 salgını gibi olağanüstü koşullarda devletimin ve milletimin yanında olan bir kara gün dostuyum. ' Bu, çok anlamlı bir mesaj... İnşallah meslek liselerimizin üretim kapasitesini artırarak iş gücü piyasasından talep etmiş olduğu beceri ve yetkinliklerde, donanımlarda öğrencilerimizi yetiştirerek sanayimizin, iş dünyamızın çok daha güçlü hale gelmesini sağlamış olacağız. "

120 Bin Fidan Toprakla Buluşacak

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan ise Bakanımız Özer'in bakan yardımcılığı döneminde başlatılan İSO Meslek Liselerinde İş Birliği Programı'nın, bugün Türkiye'ye örnek olacak bir çalışmanın meyvelerini vermeye başladığını belirterek Türkiye'de meslek lisesinde okumayı itibar ve gurur haline getirme çabası içinde olduklarını söyledi.

Bahçıvan; 50 bini Arnavutköy, 50 bini Şile ve 20 bini Beykoz'da olmak üzere toplam 120 bin fidan dikeceklerini kaydederek, "Bugün dikilecek her bir fidan sizleri ifade ediyor. O fidanlar geliştikçe Türkiye'nin gençleri gelişecek. Türkiye'nin tabiatı gelişecek, suyu artacak, iklim dengesi düzelecek. Sizler de geliştikçe bizim umudumuz yeşerecek. O fidanlar sizsiniz, siz gelecek. Bu ormanları ve Türkiye'yi size emanet ediyoruz. " diyerek öğrencilere seslendi.

Bakanımız Özer, konuşmaların ardından öğrenciler ile hatıra ormanında ilk fidanı toprakla buluşturarak can suyunu verdi. Bakanımız Özer, programa katılan meslek lisesi öğrencileriyle hatıra ormanında toplu fotoğraf çektirdi.

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