Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'da isim değişikliği

22.01.2020 19:28 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:28

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'un sezona ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi adıyla devam edeceği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, kentle olan bütünleşmeyi kuvvetlendirmek için Yenişehir Belediyesi ile iş birliğine gidildiği belirtildi.

Sezon başında ana isim sponsor olarak anlaşılan Gelecek Koleji'ne desteklerinden dolayı teşekkür edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün ismi bugünden itibaren tüm resmi yazışmalarda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi olarak geçecektir. Bu iş birliği doğrultusunda, Yenişehir Belediyesinin ve organizasyonumuzun departmanları, çeşitli iletişim, altyapı ve diğer sportif faaliyetlerde ortak çalışmalar yaparak, hem şehrimizin hem de kulübümüzün marka değerini artıracak projeler geliştirecek. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e kulübümüze ve Türk kadın basketboluna olan inancından ötürü teşekkür ediyoruz. Şehrimizin köklerinden alacağımız bu güçle sezonu yine hepimizin gurur duyacağı bir başarıyla tamamlayacağımızdan tüm Mersin halkı emin olabilir."

Kaynak: AA