Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Beşiktaş TRC İnşaat: 72-104
SALON: Servet TazegülHAKEMLER: İbrahim Altıntaş (xx), Ozan Gönen (xx), Murat Arıkanlı Öztürk (xx)GELECEK KOLEJİ ÇUKUROVA BASKETBOL: Morgen Haleytuck (x) 7, Leonor Del Pılar Rodriguez Manso (xx) 15, Gökşen Fitik (x) 2, Meltem Avcı (xx) 10, Alexandria Marie Bentley (xx) 18, Feride Şevval Alkan (x)...
28.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:07
SALON: Servet TazegülHAKEMLER: İbrahim Altıntaş (xx), Ozan Gönen (xx), Murat Arıkanlı Öztürk (xx)GELECEK KOLEJİ ÇUKUROVA BASKETBOL: Morgen Haleytuck (x) 7, Leonor Del Pılar Rodriguez Manso (xx) 15, Gökşen Fitik (x) 2, Meltem Avcı (xx) 10, Alexandria Marie Bentley (xx) 18, Feride Şevval Alkan (x) 2, İlayda Güner (xx) 14, Gabriella Marginean (x) 4BEŞİKTAŞ TRC İNŞAAT: Melek Uzunoğlu (x), Melisa Korkmaz (x) 3, Nina Bogicevic (xxx) 21, Bahar Çağlar (xx) 15, Yağmur Yıldız (x), Elif Bayram (x), Yvonne Marche Anderson (xxx) 32, Nisa Yalçın (x) 2, Katsiadyna Snytzsina (xx) 19, Elif Emirtekin (xx) 121'İNCİ PERİYOT: 6-21DEVRE: 27-443'ÜNCÜ PERİYOT: 43-775 FAUL: 27.00 Tuck (Gelecek Koleji Çukurova Basketbol)Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Beşiktaş TRC İnşaat ile Mersin'de karşılaştı. Ev sahibi karşılaşmadan 104-72 mağlup ayrıldı.
- Mersin
Kaynak: DHA
HABER YORUMLARI