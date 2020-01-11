Gelecek istasyon: Crystal Palace

11.01.2020 20:14 | Son Güncelleme: 11.01.2020 20:14

Cenk Tosun, 2017/18 sezonunun devre arasında, tarihin en pahalı Türk futbolcusu olarak Beşiktaş’tan Everton’a transfer olmuştu. Beşiktaş’ta geçirdiği 3,5 sezon ve 142 maçta attığı 64 golle yaptığı 13 asist, ona Premier League’in köklü kulüplerinden Everton’ın kapısını açmıştı.

Ancak aradan geçen iki yılda Cenk’in Everton’da istediğini bulduğunu söylemek mümkün değil. Gittiği ilk dönem ve geçtiğimiz sezon başlarında forma şansı bulsa da, özellikle geçtiğimiz sezonun ikinci yarısı ve geride bıraktığımız yarım sezonda Cenk’i istikrarlı bir şekilde izlemek mümkün olmadı.

Tosun, iki yıllık süreçte Everton formasını 51 kez giydi. Bu maçlarda 10 gol attı ve altı asist yaptı. Everton’a ilk gittiğinde sezonun ikinci devresi 12’si ilk 11’de olmak üzere 14 maça çıktı Cenk. Beş de gol attı.

Geçen sezon Premier League’de, FA Cup’ta ve Lig Kupası’nda toplam 25 maça çıkan milli futbolcu, bu maçların 11’ine ilk 11’de başladı. Dört gol attı, üç asist yaptı.

Bu sezon Cenk’in forma bulma sıklığı daha da azaldı. İkisi ilk 11 olmak üzere beş lig maçına çıkan Cenk, bir gol atabildi. Ancak o gol, takımı Everton’a Tottenham karşısında son dakikalarda bir puanı getirmişti. Tosun, Lig Kupası maçlarında ise üç kez forma giydi ve üç asist yaptı.

Cenk’in bir başka Premier League kulübüne kiralık olarak gidebileceği uzun süredir konuşuluyordu. Yeni durak ise Londra oldu. 21 maçta 28 puan alıp an itibariyle dokuzuncu sıraya yerleşen Crystal Palace, milli futbolcumuzun en az yarım sezon geçireceği yeni ekibi oldu.