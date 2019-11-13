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Gelecek İstanbul’da şekillenecek

Sektörün gelecek vizyonu ve firmaların yatırım alanların tartışılacağı Logitrans, katılımcılara somut faydalar sunuyor.

13.11.2019 13:48 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:48
Gelecek İstanbul’da şekillenecek

Sektörün gelecek vizyonu ve firmaların yatırım alanların tartışılacağı Logitrans, katılımcılara somut faydalar sunuyor. Yetkililer 'den geçen hava kargo, gemi, tren ve treyler trafiği hesaba katıldığında 5 milyar dolara yakın işin fuarı kapsamında bağlanacağına dikkat çekiyor.

Kaynak: Dunya.com

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