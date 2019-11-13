Gelecek İstanbul’da şekillenecek

13.11.2019 13:48 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:48

Sektörün gelecek vizyonu ve firmaların yatırım alanların tartışılacağı Logitrans, katılımcılara somut faydalar sunuyor. Yetkililer Türkiye'den geçen hava kargo, gemi, tren ve treyler trafiği hesaba katıldığında 5 milyar dolara yakın işin fuarı kapsamında bağlanacağına dikkat çekiyor.