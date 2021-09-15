"Gelecek için Sürdürülebilir Finans Programı" başvuru süreci başladı

Akbank LAB ve imeceLAB iş birliği ile 2-17 Ekim 2021'de düzenlenecek "Gelecek için Sürdürülebilir Finans" programı için başvurular alınmaya başlandı.

Akbank açıklamasına göre, Akbank LAB ve imeceLAB iş birliği ile 2-17 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek, sürdürülebilir finans ve inovasyon alanlarında öncü olacak

Gelecek için Sürdürülebilir Finans programının başvuru süreci başladı.

Yerkürenin sürdürülebilirliğine yönelik çıktıların üretilmesi amacıyla düzenlenen bu programa katılanlar, dünyaya ve topluma olan pozitif etkiyi artırırken aynı zamanda çevresel ayak izini azaltmak için de yenilikçi sürdürülebilir finans fikirleriyle yarışacaklar.

2030 yılına kadar 200 milyar TL sürdürülebilir kredi finansmanı ve 15 milyar TL sürdürülebilir yatırım fonu hedefleriyle, daha sürdürülebilir bir ekonomiye geçiş için yenilikçi ürün ve hizmetler sunan Akbank'ın düzenlediği "Gelecek için Sürdürülebilir Finans", inovasyon ve sürdürülebilir finans alanında öncü olacak bir program olarak tasarlandı. Programda üretilecek çözümler sadece bankacılık alanı ile sınırlı kalmayacak; etki yatırımcılığı, sorumlu tüketim, finansal kapsayıcılık ve sürdürülebilir ürün, hizmetler başlıklarından birinde de yer alabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, Kovid-19 salgınıyla birlikte küresel anlamda dayanışmaya odaklandıkları bu dönemin iklim değişikliği, çevre kirliliği, fırsat eşitliği gibi birçok konuyu daha geniş çapta ele almalarını sağladığını belirtti.

Bu süreçte kendilerine sosyal ve çevresel etkiyi odağına alan, kapsayıcı ve sürdürülebilir finansal sistemlerini nasıl yaratabileceklerini sorduklarını aktaran Yüce, "İnovasyon ve sürdürülebilirlik konularını bir araya getiren 'Gelecek için Sürdürülebilir Finans' programı bu soruya yanıt aramak üzere doğdu. Bu program ile paydaşlarımızın değişen ihtiyaçlarını yeniden ele almayı, sürdürülebilir modellere geçiş için yaratıcı finansman çözümleri geliştirmeyi, finansal kaynaklara erişimi kısıtlı kesimler için ortaya yeni ürün ve hizmetler koymayı ve müşterilerimize sunduğumuz dijital ve yenilikçi ürün ve hizmetleri geliştirerek daha sürdürülebilir bir ekonomik modeli yaygınlaştırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Akbank'ın inovasyon merkezi Akbank LAB, Akbank Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü ve imeceLAB iş birliğiyle düzenlenen program, kurumun sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyecek.

Geliştirici, yazılımcı, tasarımcı profesyonelleri ile öğrencileri bir araya getirecek programda katılımcılar, bir yandan belirlenen odak alanlarında projeler geliştirirken diğer yandan da temaya ilişkin iletişim, eğitim ve mentorluk desteği alacaklar. Dereceye giren takımlar sırasıyla 35 bin TL, 15 bin TL, 10 bin TL'lik ödül kazanacak ve fikirlerini hayata geçirmek için destek alma şansı da yakalayacak. Başvuru için Akbank LAB ve imeceLAB'ın web siteleri ziyaret edilebilir.