Gelecek için Esnek Yeşil Enerji Verimli Teknolojiler: Sürdürülebilir Sanayi 4.0 Semineri
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Gelecek için Esnek Yeşil Enerji Verimli Teknolojiler: Sürdürülebilir Sanayi 4.0 Semineri

Gelecek için Esnek Yeşil Enerji Verimli Teknolojiler: Sürdürülebilir Sanayi 4.0 Semineri
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Asya Verimlilik Teşkilatı üyeleri Tayvan Yeşil Verimlilik Mükemmellik Merkezi ile Hindistan Ulusal Verimlilik Konseyi iş birliğinde, "Gelecek için Esnek Yeşil Enerji Verimli Teknolojiler: Sürdürülebilir Sanayi 4. 0" konulu bir web semineri düzenlenmektedir.

Asya Verimlilik Teşkilatı üyeleri Tayvan Yeşil Verimlilik Mükemmellik Merkezi ile Hindistan Ulusal Verimlilik Konseyi iş birliğinde, "Gelecek için Esnek Yeşil Enerji Verimli Teknolojiler: Sürdürülebilir Sanayi 4. 0" konulu bir web semineri düzenlenmektedir. Oturumları Tayvan'dan uluslararası uzmanlar sunacaktır. Seminer programına buradan ulaşabilirsiniz.

Tarih ve saat: 14 Temmuz 2021 Çarşamba, 11: 30-14: 30 (Türkiye saati)

Kayıt linki: https://npcindia-gov. webex. com/npcindia-gov/onstage/g. php? MTID=eaf8a0c659ee3f07d558ff6e94cc97fd5

Web Semineri Kapsamı:

Esnek Yeşil Enerji Verimli Teknolojiler ve Sürdürülebilir Endüstri 4. 0 iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı. Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinin Çevresel Etkileri ve Entegre Yaklaşımları Yenilenebilir Enerji Politikası ve Sanayi Uygulamaları Enerji Karışımı, Yenilenebilir Enerjinin Kesintisi ve Esneklik Elektrik Sürücüleri Hindistan'da Sürdürülebilir Endüstri 4. 0. Uzman Konuşmacı:

Dr. Kevin C. Tseng, Profesör, Ulusal Taipei Teknoloji Üniversitesi, Tayvan. Mr. Lin, Eski Müdür, BESS Global Satış Bölümü, United Renewable Energy Co. Ltd, Tayvan, Md Khalid Anwar, Müdür Yardımcısı, NPC, Hindistan.

Kaynak: Habermetre

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