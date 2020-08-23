"Gelecek Geçmişte Saklı Projesi" kapsamında okçuluk tanıtıldı Darende ilçesinde "Gelecek Geçmişte Saklı Projesi" kapsamında, vatandaşlara okçuluk sporu tanıtıldı.

Darende ilçesinde "Gelecek Geçmişte Saklı Projesi" kapsamında, vatandaşlara okçuluk sporu tanıtıldı.

Darendespor Kulübünce hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Gelecek Geçmişte Saklı Projesi" kapsamında, Seyyid Hasan Gazi Türbesi ve Şehitlik Anıtı Mesire Alanında kurulan stantlarda vatandaşlara okçuluk sporu tanıtıldı.

Elbistan Alplik Okulu ve Okçuluk Kulübü'nünde standının yer aldığı etkinlikte okçuluğa ilgi duyanlara bu spor hakkında bilgi verildi.

Etkinliğe katılan Kaymakam Malik Çalışır ise sporcularla birlikte ok attı.

Darendespor Kulübü Proje Koordinatörü Fatih Kumtepe, gazetecilere, futbolun yanı sıra gençlere ata sporlarını da öğretmek istedikleri söyledi.

İlçede okçuluk sporuyla ilgili ilk kez etkinlik düzenlediklerini aktaran Kumtepe, "Ata sporumuz olan okçuluğu yaşatmak için çalışmalarımız devam edecek. Etkinliğimize katılan kaymakamımıza ve hemşehrilerime teşekkür ederim." dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Abdurrahman Erkargın ise ilk defa ok atmanın heyecanını yaşadığını dile getirerek, "Dedelerimizden gelen bir spor ve her gencin bunu yapması gerekiyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından okçular tarafından vatandaşlara eğitim verildi, ok atışı yapıldı.

Kaynak: AA