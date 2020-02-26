“Gelecek dönemde silah sanayi alanında yatırımlarımız olacak”
Nilüfer Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (NİLSİAD) ve Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) tarafından düzenlenen 'Değerler Buluşuyor, Tecrübe Konuşuyor' seminerleri, Bursa'nın tanınmış iş insanlarını bir araya getirmeye devam ediyor.
26.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:18
Nilüfer Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (NİLSİAD) ve Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) tarafından düzenlenen 'Değerler Buluşuyor, Tecrübe Konuşuyor' seminerleri, Bursa'nın tanınmış iş insanlarını bir araya getirmeye devam ediyor.
Kaynak: Dunya.com