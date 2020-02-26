“Gelecek dönemde silah sanayi alanında yatırımlarımız olacak”

26.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:18

Nilüfer Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (NİLSİAD) ve Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) tarafından düzenlenen 'Değerler Buluşuyor, Tecrübe Konuşuyor' seminerleri, Bursa'nın tanınmış iş insanlarını bir araya getirmeye devam ediyor.