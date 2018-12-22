Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) bugüne kadar gençlerin ufkunu açan, hayatlarını kolaylaştıran, onlara gelişimleri için katkılar sunan çalışmalarıyla gönüllere taht kurduğunu söyledi.

Kasapoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen TÜGVA Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada; sivil toplum kuruluşlarının, dernek ve vakıfların desteklerinin Türkiye'nin yalnız bugünü için değil, yarınları için de çok kıymetli olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanım, Zat-ı alinizin gençliğimize olan ilgi ve muhabbeti bizim için daima bir ilham kaynağı oldu, olmaya da devam ediyor. Gençlerimizin bütün vakitlerini olumlu yönde değerlendirmeleri için özenli ve verimli çalışmalar hayata geçiriyoruz. Onların fikirlerini, yüksek enerjilerini ülkemizin yararına olacak kanallara sevk etmek için gayret gösteriyoruz. Bu alanda gençlerimizin ülkemiz adına sorumluluk almalarını, ellerini taşın altına koymalarını istiyoruz ve bu yönde kendilerini cesarete teşvik ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, gelecek, bugünden başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti; Çanakkale'de, Kut'ül Amare'de, Sakarya'da, Büyük Taarruz'da mücadele eden gençlerin inancı ve azmi üzerinde kurulmuş bir cumhuriyettir. İnanıyoruz ki yarınların büyük ve çok daha güçlü Türkiye'si de kıymetli gençlerimizle birlikte döktüğümüz alın terleri üzerinde inşa edilecektir."

"Çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Gençlerin her alanda gayret gösterdiğine şahitlik ettiklerini ve çalışmalarında kendilerine yol gösterdiğini kaydeden Kasapoğlu, "Milli müsabakalarda ülkemizi temsil eden, uluslararası alanda ay-yıldızı göndere çektiren sporcularımız da, bilimde, sanatta, kültürde göz nuru, alın teri dökerek yüzümüzü ağartan gençlerimiz de aynı amaç için ter döküyor, gayret gösteriyor. Biz de bu heyecan ve hayal çerçevesinde gelecek için çalışmalarımıza gönülden devam ediyoruz. Gençlerimizin sağlıklı, mutlu, başarılı olmaları yolunda Bakanlığımızın bütün imkanlarını seferber ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sayın Cumhurbaşkanım; Zat-ı alinizin merhum Fethi Gemuhluoğlu'na atıfla ifade ettiğiniz 'vakıf çeşmesi gibi bir gençlik' ideali; attığımız adımların kısa yol haritasıdır." değerlendirmesinde bulunan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Bizler havada uçan kuştan, susuz kalan tarlaya kadar bütün varlıklardan kendini sorumlu hisseden; insana dokunmak, gönül yapmak, köprüler kurmak gayretiyle teşkilatlanan bir medeniyetin emanetçileriyiz. İnanıyoruz ki, bu emaneti yarınlara taşıyacak olan gençlik de bu muhteşem mazinin ışığıyla bütün insanlığı aydınlatacak. Ecdattan evlada uzanan bu kadim köprüyü, TÜGVA gibi çok kıymetli kuruluşlarımızla omuzlayarak ayakta tutacağız."

TÜGVA'nın gençlere burs, yurt ve eğitim faaliyetleriyle katkı sunduğunu, bunun yanında hem ilmin hem irfanın talibi bir gençlik için çalıştığını vurgulayan Kasapoğlu, "Yeryüzünde adaleti, sevgiyi, kardeşliği yayacak; bilgiyle, donanımla, mutlu bir gençlik için çalışmaya el ele, omuz omuza devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA