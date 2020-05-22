"Gelecek bayramlar daha güzel olacak"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Gelecek bayramlar daha güzel olacak"

Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı rahat ve huzurlu geçirmeleri için gerekli tüm hazırlıkları tamamladı.

22.05.2020 17:29 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:32

Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı rahat ve huzurlu geçirmeleri için gerekli tüm hazırlıkları tamamladı. Herkesi bu bayramı evlerinde geçirmeye davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bu bayram belki evimizde kalacağız fakat inanıyorum ki gelecek bayramlar bugünden çok daha güzel olacak. Yine bir araya gelecek ve bu özel günlerimizi geleneksel değerlerimize uygun olarak kutlayacağız" dedi.

Bursa'da kesintisiz hizmet

4 günlük sokağa çıkma yasağına rağmen Bursa'da, bayramda da rutin belediyecilik hizmetleri devam edecek. Şehir içi ulaşım, mezarlık, zabıta ve itfaiye gibi hizmetler, Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu planlama dahilinde kesintiye uğramadan sürecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ramazan Bayramı'nın tüm insanlık için hayırlar getirmesini diledi. Bursalıların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Başkan Aktaş, "Tüm hemşerilerimize sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram diliyorum" diye konuştu.

"Bugünler geride kalacak"

Başkan Alinur Aktaş, dünyanın 5 ayı aşkın süredir covid-19 salgını ile mücadele ettiğini hatırlattı. Çalışma hayatından sosyal hayata, ibadetlerden bireysel ilişkilere kadar hemen her alanı etkileyen salgın dolayısıyla var olan alışkanlıkları, rutini değiştirmek zorunda kaldıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, "İnşallah yavaş yavaş bu günleri de geride bırakacağız" diye konuştu.

Eski Ramazanlara özlem

Başkan Aktaş, korona virüsle mücadele sürecinde en çok üzüldükleri hadiselerin ibadetleri cemaatle yapamamak, iftarları eş-dost ile açamamak ve teravih namazlarını cıvıltılı atmosferde kılamamak olduğunu kaydetti. Başkan Aktaş, "Belediye olarak her yıl birbirinden güzel etkinlikleri Bursalıların beğenisine sunar, Ramazanın manevi atmosferine uygun programlarla bu kutlu ayı idrak ederdik. Etkinliklerimizi 'maalesef' bu yıl sosyal medya ağırlıklı yapmak zorunda kaldık" şeklinde konuştu.

Başkan Aktaş, her yıl olduğu gibi bu Ramazan'da da vatandaşların yanında olduklarını söyledi. Sofra kuramadıklarını fakat erzak paketlerini ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırdıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, "Bu süreçte normal belediyecilik faaliyetlerimizi fazlasıyla yerine getirdik. Buruk da olsa Ramazan ayını bitirdik" ifadelerini kullandı.

"Güzel günler çok yakın"

Bayramların birlik ve beraberliği güçlendiren, kardeşlik duygularını artıran özel günler olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, "Belki bu bayram sevdiklerimizin yanında bulunamayacağız. Belki memleketimizden uzaklarda bayram idrak edeceğiz ancak inanıyorum ki sonraki bayramlar böyle olmayacak" açıklamasını yaptı.

Vatandaşa kartpostallı tebrik

Bu arada, Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından şehrin merkezi noktalarında vatandaşlara bayram kartpostalları dağıtıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş imzalı olan ve üzerinde "En güzel hatıraları bu bayram biriktirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar dilerim" cümleleri yer alan kartpostallar, isteyen tüm vatandaşlara takdim edildi. Bayram kartpostallarının üzerinde; Heykel'deki tarihi başkanlık binası, Orhan Camii, Kozahan ve Uluabat gibi Bursa'nın tarihi ve turistik mekanlarına ait görseller işlendi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı Haber
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık Haber
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Haber
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
'Dua kitabı satmıyorum, okuyorum' diyen dilenci, Sübhaneke'yi okuyamadı
"Dua kitabı satmıyorum, okuyorum" diyen dilenci, Sübhaneke'yi okuyamadı
Kadın muhtar, kovboy gibi atla mahallesini geziyor
Kadın muhtar, kovboy gibi atla mahallesini geziyor
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 380,2 liradan işlem görüyor
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 380,2 liradan işlem görüyor
ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti
İnternet hızı rekoru kırıldı: Saniyede 44,2 terabayt
İnternet hızı rekoru kırıldı: Saniyede 44,2 terabayt
Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi
İntihara teşebbüsü film izler gibi izlediler, sosyal mesafeyi hiçe saydılar
İntihara teşebbüsü film izler gibi izlediler, sosyal mesafeyi hiçe saydılar
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Bilim Kurulu üyelerinden, koronadan korunmak isteyenlere çok ciddi uyarı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın
Bilim Kurulu üyelerinden, koronadan korunmak isteyenlere çok ciddi uyarı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın
Artvinli vatandaş, bir haftadır evinin kapısına gelen ayıyı cep telefonuna kaydetti
Artvinli vatandaş, bir haftadır evinin kapısına gelen ayıyı cep telefonuna kaydetti
Günlük burç yorumları 22 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 22 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Testleri negatif çıkan ünlü Youtuber grubu Kafalar, karantinadan çıktı
Testleri negatif çıkan ünlü Youtuber grubu Kafalar, karantinadan çıktı
İspanya La Liga'da maçlar 12 Haziran'da başlayacak
İspanya La Liga'da maçlar 12 Haziran'da başlayacak
İngiltere, 20 dakikada sonuç veren koronavirüs testleri denemeye başladı
İngiltere, 20 dakikada sonuç veren koronavirüs testleri denemeye başladı
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına kapıları kapadı
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına kapıları kapadı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Hande Ataizi Yılmaz Erdoğan Tuba Büyüküstün
Spor Neymar Ali Koç Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Ivan Obradovic
Daha Fazla İzmir Antalya Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: "Gelecek bayramlar daha güzel olacak" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 17:33:07. #1.15#
title