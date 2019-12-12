Gelecek Atölyesi'ne dördüncü saldırı
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Gelecek Atölyesi'ne dördüncü saldırı

Göztepe Mahallesi'nde bulunan 75.Yıl Parkı'na Odunpazarı Belediyesi'nin gençlerin kişisel ve mesleki gelişimi için açtığı Gelecek Atölyesi, kimliği belirsiz kişilerin dördüncü defa saldırısına uğradı.

12.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:33
Gelecek Atölyesi'ne dördüncü saldırı

'nde bulunan 75.Yıl Parkı'na 'nin gençlerin kişisel ve mesleki gelişimi için açtığı Gelecek Atölyesi, kimliği belirsiz kişilerin dördüncü defa saldırısına uğradı.


Gelecek Atölyesi'nin bulunduğu parka gelen kişiler, derslerin yapıldığı binanın camlarını kırdı ve park içerisinde bulunan bazı kabloları kesti. Gelecek Atölyesi ana binasına da giren kişi ya da kişiler içeriden her hangi bir şey çalmazken binaya zarar verdiler. Yetkililer, Gelecek Atölyesine zarar veren kişi ya da kişiler hakkında en kısa sürede yasal işlem başlatılacağını söyledi.


Gelecek Atölyesi'nin bu yıl içerisinde 4 defa saldırıya uğradığının altını çizen mahalle sakinleri, bu saldırıyı yapanların bir an önce bulunarak cezalandırılmasını istedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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