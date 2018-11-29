Gelecek 15 yılda en zeki gençlerimiz öğretmen olsun

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayinin, eğitim sisteminin yetiştirdiği insan gücüyle çalıştığına dikkat çekerek "İnsanları vasatlıkla birleştiren Türkiye'deki orta eğitim tuzağından çıkış için ana unsur; nitelikli öğretmenlerin varlığıdır" dedi.

Gelecek 15 yılda en zeki gençlerimiz öğretmen olsun

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayinin, eğitim sisteminin yetiştirdiği insan gücüyle çalıştığına dikkat çekerek "İnsanları vasatlıkla birleştiren Türkiye'deki orta eğitim tuzağından çıkış için ana unsur; nitelikli öğretmenlerin varlığıdır" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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