(Gelecek 100 Yılın Habercileri) Küçük dükkanında 65 yıldır 'ısmarlama terzilik' yapıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› (Gelecek 100 Yılın Habercileri) Küçük dükkanında 65 yıldır 'ısmarlama terzilik' yapıyor - Haber
Bodrum, İzmir, Güncel

(Gelecek 100 Yılın Habercileri) Küçük dükkanında 65 yıldır 'ısmarlama terzilik' yapıyor

NOT: Bu haber, AA'nın kuruluşunun 100. yılı kapsamında iletişim fakültelerinde okuyan lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanmıştır.

16.03.2020 12:53 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:54
(Gelecek 100 Yılın Habercileri) Küçük dükkanında 65 yıldır 'ısmarlama terzilik' yapıyor

NOT: Bu haber, AA'nın kuruluşunun 100. yılı kapsamında iletişim fakültelerinde okuyan lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanmıştır. (AA'nın "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi)

Küçük dükkanda 65 yıldır "Ismarlama terzilik" yapıyor

İzmir Basmane'deki küçük dükkanında 65 yıldır ısmarlama terzilik mesleğini sürdüren Reşat Yoğurtçu teyzesi ve abisi aracılığıyla bu mesleğe başladığını belirtti ve şöyle devam etti:

"1951 senesinde tekrar Bodrum'a geldik. Bodrum'a geldiğimiz zaman rahmetli annem okumamı, subay olmamı isterdi. Abim terzi olduğu için Alsancak'a daha önce gelmişti. Teyzem araya girerek abime beni yanına almasını söyledi. Futbolu sevdiğim için seni hem Altay'da oynatırız hem de terzi olursun deyip, beni kandırdılar. Neyse bu şekilde terziliğe başladım."

Terzilik mesleği bir sanat demek. Her şeyi göstermekte her şeyi açmakta.

Yaptığı mesleği sanat olarak gördüğünü söyleyen Yoğurtçu bu sayede askerliğinde de çok rahat ettiğini anlatarak şunları aktardı: " Meslek bir nevi sanat demek her şeyi gösteriyor, yolu açıyor. Askerde de mesleğim sayesinde çok rahat ettim. Onlarda beğendiler beni. İşte böyle çocuklar."

Sadece tanıdıklarıma özel dikim yapıyorum, tanımadıklarıma yapmıyorum.

Mesleğinin zor olduğunu dile getiren Yoğurtçu sözlerini şu şekilde bitirdi. " Herkes yapamıyor. Bende yavaş yavaş yapıyorum bu işi. Tanıdıklarıma yapıyorum. Bundan sonra tanımadıklarıma yapmıyorum."

NOT: Bu haber, AA'nın kuruluşunun 100. yılı kapsamında iletişim fakültelerinde okuyan lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanmıştır.

(Gelecek 100 Yılın Habercileri) Küçük dükkanında 65 yıldır 'ısmarlama terzilik' yapıyor

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

(Gelecek 100 Yılın Habercileri) Küçük dükkanında 65 yıldır 'ısmarlama terzilik' yapıyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüse karşı vatandaşın cebini rahatlatacak teklif CHP'den geldi Haber
Koronavirüse karşı vatandaşın cebini rahatlatacak teklif CHP'den geldi
Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu Haber
Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu
Herkes çekirge istilasını konuşurken karıncalar da harekete geçti Haber
Herkes çekirge istilasını konuşurken karıncalar da harekete geçti
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Kameralar tesadüfen kaydetti Haber
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Kameralar tesadüfen kaydetti
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Haber
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Ankara ve Konya'dan sonra bir ilimizde daha 'umre' karantinası Haber
Ankara ve Konya'dan sonra bir ilimizde daha "umre" karantinası
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
'Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor' iddialarına yalanlama geldi
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Seri-Elneny pozisyonunda Beşiktaşlıların kırmızı kart isyanı
Seri-Elneny pozisyonunda Beşiktaşlıların kırmızı kart isyanı
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak
Seyircisiz oynanan derbide G.Saray ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı
Seyircisiz oynanan derbide G.Saray ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı
Yunan askerinin ölüme terkettiği göçmenlere, Türk askeri yardım eli uzattı
Yunan askerinin ölüme terkettiği göçmenlere, Türk askeri yardım eli uzattı
Son Dakika: Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı
Son Dakika: Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı
İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni tip koronavirüs testi yaptırdı
İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni tip koronavirüs testi yaptırdı
Derbi öncesi iki takım oyuncuları tokalaşmadı
Derbi öncesi iki takım oyuncuları tokalaşmadı
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor
Şüpheliler, darp ettikleri polis memurunu hastanenin önüne bırakıp kaçtı
Şüpheliler, darp ettikleri polis memurunu hastanenin önüne bırakıp kaçtı
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Mustafa Şentop Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Guido Senia Muhterem Nur Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Henry Onyekuru Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Derbi Beşiktaş Vatandaş Futbolcu
Şu an buradasınız: (Gelecek 100 Yılın Habercileri) Küçük dükkanında 65 yıldır 'ısmarlama terzilik' yapıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 13:13:44. #1.14#