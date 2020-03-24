(Gelecek 100 Yılın Habercileri) Ev hanımlığından terziler odası başkanlığına
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› (Gelecek 100 Yılın Habercileri) Ev hanımlığından terziler odası başkanlığına - Haberler
Diyarbakır, Güncel

(Gelecek 100 Yılın Habercileri) Ev hanımlığından terziler odası başkanlığına

NOT: Bu haber, AA'nın kuruluşunun 100. yılı kapsamında iletişim fakültelerinde okuyan lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanmıştır.

24.03.2020 14:19 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:24
(Gelecek 100 Yılın Habercileri) Ev hanımlığından terziler odası başkanlığına

NOT: Bu haber, AA'nın kuruluşunun 100. yılı kapsamında iletişim fakültelerinde okuyan lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanmıştır. Ev hanımlığından terziler odası başkanlığına

Ailesinin geçimini sağlamak amacıyla terzi dükkanı açarak iş hayatına başlayan Saniye Atmaca, büyüttüğü işletmesinde hem kadınlara terziliği öğretiyor hem de onları istihdam ederek hayatlarına dokunuyor

Diyarbakır'daki tek kadın esnaf odası başkanlığını da yürüten Atmaca:

"Birçok sorunla karşılaştım, iflası bile yaşadım. Bunu bırakıp başka bir meslekte daha başarılı olabileceğimi düşünmedim. Bu yüzden vazgeçmedim. Belki sıfırdan başladım. Bir daha, bir daha diyerek daha iyi olacağını düşündüm"

"Tescilli bir markam var. Hedefim bu markayla Diyarbakır'da üretim yapıp, yurt dışına ihraç etmek"

DİYARBAKIR - Küçük terzi dükkanında ailesinin geçimine katkı sağlarken işini büyüterek kadınlara istihdam sağlayan 2 çocuk annesi Saniye Atmaca, Diyarbakır'da faaliyet gösteren onlarca meslek odası içindeki tek kadın başkan olma unvanını da elinde bulunduruyor.

Saniye Atmaca, genç yaşta iş hayatına atılarak küçük bir terzi dükkanı açtı. Kısa sürede Diyarbakır'ın aranan usta terzisi olmayı başaran Atmaca, "Kadınlara nasıl faydalı olabilirim?" düşüncesiyle yeni projeler geliştirdi. Atmaca, bir yandan hemcinslerine terziliği öğretirken diğer taraftan da işini büyüttüğü yeni tesislerde kadınları istihdam ediyor.

Kadınların çalışma hayatına katılımına büyük katkı sağlayan Atmaca, ürünlerini ihraç ederek kendi markasıyla dünyaya açılmak istiyor.

Diyarbakır Terziler Odası Başkanlığını da yürütüyor

Çalışma azmiyle ve kadınlara sağladığı iş imkanlarıyla Diyarbakır'da tanınan bir iş kadını olan Saniye Atmaca, aynı zamanda Diyarbakır Terziler Odası Başkanlığını da yürütüyor.

Hedefinin aslında Diyarbakır Terziler Odası Başkanlığı olmadığını, şartların uygunluğu ve bazı üyelerin teklifiyle adaylık için başvurduğunu belirten Saniye Atmaca, "Selahaddin Eyyubi hazretlerinin çok güzel bir sözü vardır, 'Biz seferden sorumluyuz, zaferden değil.' diye. Buna binaen mesleğimde çok başarılı olduğum için beni böyle bir mevkide görmek istedi arkadaşlarımız." dedi.

Atmaca, terzilerin sorunlarını çözmek için özveriyle çalıştığını, bu şekilde insanların hayatına dokunmanın gurur verici olduğunu dile getirdi.

"İnsanın yaşayabileceği zorluğu en dibinden yaşamış biriyim"

Kadın olarak iş hayatında zorlu süreçlerden geçtiğini anlatan Atmaca, şöyle konuştu:

"İnsanın yaşayabileceği zorluğu en dibinden yaşamış biriyim. Birçok sıkıntılar atlattım. Birçok sorunla karşılaştım ve iflası bile yaşadım. Bu mesleği iyi yapabiliyorum, tecrübeliyim. Bunu bırakıp başka bir meslekte daha başarılı olabileceğimi düşünmedim. Bu yüzden vazgeçmedim. Hep belki sıfırdan başladım. Bir daha, bir daha diyerek daha iyi olacağını düşündüm."

Terzi esnafının en büyük sorununun kalifiye elaman olduğunu kaydeden Atmaca, bunun çözümü için Diyarbakır'da kadın kursiyerler yetiştirdiklerini anlattı.

İhracata yönelmek istiyor

Atmaca, ürünlerini ihraç etmek istediğini belirterek, "Benim zaten tescilli bir markam var. Hedefim bu markayla Diyarbakır'da üretip yurt dışına ihraç etmek. Kız kardeşimle Irak'ın Erbil şehrinde iş yeri açtık. Hedefim bu markamı burada imal edip, artık yurt dışına gönderebilmek." diye konuştu.

Başarı hikayesinde azmetmenin önemine değinen Atmaca, şunları ifade etti:

"Kadınlar, önce hangi işi daha iyi yapabileceklerini hedeflesin, kendilerini tanımaya fırsat versin. İçimizde tembelliğin, acizliğin, miskinliğin tohumları da var. Çalışmanın, azmetmenin, başarıya ulaşmanın tohumları da durur. Biz hangisine su verirsek, o büyür. Yani neyin yeşereceği bizim seçimimiz. Şu anda meyve vermeye ve meyvemin tohumlarını görmeye başladığımı düşünüyorum."

NOT: Bu haber, AA'nın kuruluşunun 100. yılı kapsamında iletişim fakültelerinde okuyan lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanmıştır.

(Gelecek 100 Yılın Habercileri) Ev hanımlığından terziler odası başkanlığına

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

(Gelecek 100 Yılın Habercileri) Ev hanımlığından terziler odası başkanlığına

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

PTT önünde sıra kavgası: 1 metre kuralını önemsemediler Haberler
PTT önünde sıra kavgası: 1 metre kuralını önemsemediler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı
Rizeli belediye koronavirüse karşı kenevirden çözüm üretti Haberler
Rizeli belediye koronavirüse karşı kenevirden çözüm üretti
HDP'li belediyeye neden kayyum atandı? 5 yıl önce yaptığı hareket görevinden etti Haberler
HDP'li belediyeye neden kayyum atandı? 5 yıl önce yaptığı hareket görevinden etti
Uyarıları dikkate almayan bir dede daha! Ağaca baş aşağı asıldı Haberler
Uyarıları dikkate almayan bir dede daha! Ağaca baş aşağı asıldı
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar Haberler
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi
OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi
Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı
Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı
Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti
Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti
Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var
Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu
Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı
Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir
Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi
Uzman isim uyardı: Sirkeli suyla duş almayın, yararı yok zararı var
Uzman isim uyardı: Sirkeli suyla duş almayın, yararı yok zararı var
İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu
İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı
Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı
Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı
Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma...
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek
WhatsApp'tan gönderilen 'Papa'nın Dansı' isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor
WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Zekeriya Birkan
Magazin Yalın Seda Akgül Serra Yılmaz Olga Kurylenko
Spor Falcao Bülent Uygun Burak Yılmaz Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Daha Fazla Mart Polis İngiltere Fatih Terim
Şu an buradasınız: (Gelecek 100 Yılın Habercileri) Ev hanımlığından terziler odası başkanlığına - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 16:02:40. #1.14#
title