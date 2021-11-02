"Geleceğinizi Şekillendirmek Sizin Elinizde!"

ANKARA (Habermetre) - Ankara Fen Lisesi'nde 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileriyle buluşan ve gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Geleceğimizin Bilim Yıldızları ile Birlikte Başaracağız" başlıklı bir sunum yaptı.

Eskişehir'de başlayan eğitim hayatı ve akademik kariyerinin önemli satır başlarını anlatan Prof. Dr. Mandal, geleceğin donanımlı bireyleri olma yolundaki gençlere önerilerde bulundu. Yakın gelecekte nitelikli insan kaynağı gereksiniminin salgınlar, yeşil dönüşüm, siber güvenlik açıkları, düzensiz göç gibi çözüm gerektiren küresel riskler üzerine olacağının altını çizen Prof. Dr. Mandal, "Yükselen teknolojiler çözüm değil bir araç, ama asıl önemlisi gerekli olan becerilerin geliştirilmesi ve gittikçe önem kazanan karmaşık sorunların çözümü. Gelecekte çok konuşacağımız yeni teknolojiler ve yeni zorluklar olacak. Genç insan kaynağı bizim için kilit öneme sahip. " diye konuştu.

Prof. Dr. Mandal'dan gençlere öğütler: "Kariyerinizi zenginleştirmek için farklı imkanlara açık olun"

"Küresel salgın dönemindeki deneyimlere dayalı olarak geleceğin insan kaynağından beklentiler arttı. Dinamik süreçlere uyum sağlamayı mümkün hale getiren beceriler ön plana çıktı" diyen Prof. Dr. Mandal gençlere, "Ülkemizin önceliklerini destekleyecek şekilde kendinizi yönlendirin ve kariyerinizi zenginleştirmek için disiplinlerarası yaklaşımla çalışmalarınızı yürütün, imkanlara açık olun" tavsiyesinde bulundu.

"Genç Star Bursu ile lise öğrencilerimizin de TÜBİTAK'ın desteklediği araştırma projelerinde yer alabilmelerini hedefliyoruz"

Gençlere, TÜBİTAK'ın burs ve destek programları hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Mandal,

"Ben de Varım" diyen genç insan kaynağının Ar-Ge süreçlerine dahil edildiği Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenen veya yürütülen araştırma projelerinde görev alan bin 500 lisans öğrencisinin aylık burs ile desteklendiğini hatırlattı. Prof. Dr. Mandal, "Şimdi de Genç Star'ı planladık. Liselerdeki öğrencilerimizin üniversitelerde TÜBİTAK'ın desteklemiş olduğu araştırma projelerinde yer alabilmesini hedefliyoruz. Eminiz ki Ankara Fen Lisesi'nden de birçok arkadaşımız Genç Star olarak araştırma projelerinde yer alacak" diye konuştu.

Prof. Dr. Mandal, dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST ile sınırları zorlayan teknolojileri tasarlayan genç insan kaynağının, geleceğin teknolojilerinin tasarlanıp üretilmesi için önemli katkılar sağladığına da vurgu yaparak, "TÜBİTAK olarak TEKNOFEST'in önemli bir paydaşıyız. Sizleri İnsansız Hava Araçları (İHA), Roket ve Elektrikli Araç yarışmalarında da görmek isteriz. " dedi.

Ankara Fen Lisesi Buluşması, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın gençlerden gelen soruları yanıtlamasının ardından sona erdi.

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