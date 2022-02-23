Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, kadınların ekonomik hayata katılımının sadece toplumsal ve ekonomik kalkınmanın destekleyicisi değil, hayati bir unsur olduğunu belirtti.

Ne eğitimde ne istihdamda yer alan 18-29 yaş arasındaki genç kadınların güçlenmelerini, toplumsal ve ekonomik hayata aktif katılımlarını sağlamak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı destekleriyle hayata geçirilen "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi" tanıtıldı.

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Önder, kadınlar toplumsal ve iş hayatına katıldıkları zaman ülkelerin kalkınma süreçlerinin daha hızlı gittiğini söyledi.

Nurcan Önder, kadının toplumsal hayatta kendi ayakları üzerinde ve bütün kimliklerinden arınıp birey olarak durabilmesinin en önemli şartlarından birisinin, fırsat eşitliği sağlanmış bir çalışma hayatında kendine yer bulması olduğunu ifade etti.

Kadınların ekonomik hayata katılımının önemine değinen Önder, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadınların ekonomik hayata katılımının sadece toplumsal ve ekonomik kalkınmanın destekleyicisi değil, hayati bir unsur olduğu gerçeğini de göz ardı etmememiz gerekiyor. Zaten yapılan araştırmalar da gösteriyor ki kadınların iş yaşamında varlıklarını artırmasıyla yoksullukların azalması, yukarı eğilimli bir ekonomik gelişme, yönetişim ve daha sağlam toplumsal ilişkiler arasında kuvvetli bir bağ kurulmakta. Anayasamız başta olmak üzere mevzuatımızda aslında kadınlarımızın çalışma hayatına girmesini kolaylaştıran ve kalmasını sağlayan düzenlemeler mevcut."

Nurcan Önder, son dönemde çalışma hayatında yapılan bütün düzenlemelerin, ebeveyn haklarına ilişkin olduğunu dile getirerek, "Bunu özellikle dikkate alıyoruz. Hem çalışma hayatında kadınların tercih edilmemesini önlemek hem de bu sorumluluğun hem anneye hem babaya birlikte düştüğünü belirtmek amaçlı bu düzenlemeleri yapıyoruz." dedi.

Ulusal İstihdam Stratejisi

Çalışma Genel Müdürü Önder, kadınların istihdamına ilişkin yürütülen çalışmalara değinerek, Türkiye'nin 2023 hedeflerini içeren Ulusal İstihdam Stratejisi'nin olduğunu hatırlattı.

Bunun, ülkede ilk defa bu yönde spesifik olarak oluşturulan bir strateji niteliği taşıdığını vurgulayan Önder, şunları kaydetti:

"Bu stratejimizin dört ayağından birisi de özel politika gerektiren grupların istihdamı. Özel politikalar gerektiren gruplar derken dezavantajlı grupları kullanmamayı özellikle benimsemedik. Mevcut istihdama katılımın ve istihdamın daha altında olan grupları hedef almayı amaçladık. Burada da yine kadınlarımız, gençlerimiz, engellilerimiz, uzun süreli işsizlerimiz hedefleniyor."

Nurcan Önder, tanıtımı yapılan projenin çok önemli bir adımı temsil ettiğini, Bakanlık olarak bu projede yer almaktan mutluluk duyduklarını ve genç kadınlar adına yapılacak her çalışmada yer alacaklarını sözlerine ekledi.