Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, toplum için görünmez hale gelen genç kadınlarla çalışmak istediklerini ifade ederek, "İş potansiyeli ve insana yaraşır bir hayat konusunda erken pes etmiş kadınlara eğitim ve istihdam dünyasına dönsünler diye köprü oluşturmak istiyoruz." dedi.

Ne eğitimde ne istihdamda yer alan (NEET) 18-29 yaş arasındaki genç kadınların güçlenmelerini, toplumsal ve ekonomik hayata aktif katılımlarını sağlamak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı destekleriyle hayata geçirilen Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi tanıtıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla gerçekleştirilen projenin tanıtım toplantısında konuşan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Vinton, görünmez olan bir şeyin görünür hale getirilmesi, ihtiyaçların tespit edilmesi, çözümlerin bulunması ve seslerin duyulması gerektiğini belirtti.

UNDP'nin bu projeye katkıda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Vinton, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, BM'nin bütün üye devletlerinin 2030'a giderken benimsediği hedefler. Bu tarih çok yaklaştı. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde 17 hedef ve 169 amaç ve 232 gösterge biraz iddialı ve fazla gibi gelebiliyor ama bu hedefler basit ve net bir felsefeyi hedef alıyor. Kimsenin geride kalmaması mottosuyla ilerleniyor. Türkiye özelinde bir grup müreffeh olma konusunda geride kalma riski ile karşı karşıya. Eğitimde ya da istihdamda olmayan gençler, 'NEET olan gruba' odaklandık. Özellikle de kadınlar dışarıda kalmış durumda. Tam da bu becerileri ve iş tecrübesini kazanmaları, geleceklerini kurmaları gereken yaşta eğitim ve istihdamda dışarıda kalıyorlar. Bu çok büyük bir grup. Her 3 gençten biri bu grubun bir parçası. Bu projenin hedefi olarak NEET kadınlarına odaklanıyoruz."

Vinton, NEET'lerin her topluluk için önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu grup yoksulluk tuzağına düşme riskiyle karşı karşıya. Sadece gelir kaynağı olarak değil, onur, özgüven, bağımsızlık, kendi kendine yetebilme kaynağı bunlar..." dedi.

Buradaki riskin, sadece genç kadınların istihdamın dışında kalma riski olmadığını, Türkiye ekonomisi ve Türk toplumu için önemli bir kayıp bulunduğunu aktaran Vinton, "NEET kadınlarını daha görünür kılmak istiyoruz. Toplum için görünmez hale gelen genç kadınlarla çalışmak istiyoruz. İş potansiyeli ve insana yaraşır bir hayat konusunda erken pes etmiş kadınlara eğitim ve istihdam dünyasına dönsünler diye köprü oluşturmak istiyoruz. Coşku ve özveriyle yaklaşıyoruz. Birlikte yaratıcı işler yapmak istiyoruz. Çözümlerin diğer noktalara da genişletilmesini istiyoruz. NEET zorluklarının doğrudan yaşandığı diğer coğrafyalara da erişmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"NEET genç kadınlarına yönelik proje desteklerini sivil toplum kuruluşlarına vermeyi planlıyoruz"

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ise proje hazırlık çalışmalarına değinerek, Yaşama Dair Vakıf ile birlikte konu araştırması yürütüldüğünü bildirdi.

Paydaş Çalıştayı ile sahadan tespitler ve öneriler toplandığını aktaran Safkan, "Bize 'farklı ihtiyaçlara farklı çözüm bulmayı ihmal etmeyin' dediler. 'Dijitalleşme, istihdam için çok önemli' dediler. Mentorluk, kadından kadına deneyimin paylaşılması da projenin içine girdi." dedi.

Safkan, eğitim seviyesi arttıkça genç kadınların işe girişlerinin zorlaştığını vurgulayarak, bu proje ile farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Bu projenin bir hibe programı olduğunu belirten Safkan, şunları kaydetti:

"15 yıldır Sabancı Vakfı'nın hibe programı vardır. Buradaki tecrübemizi ve birikimimizi bu konu özelinde devam ettireceğiz. Seçilmiş illerde, ne eğitimde ne istihdamda yer alan NEET genç kadınlarına yönelik proje desteklerini sivil toplum kuruluşlarına vermeyi planlıyoruz. Dijital portalımız da tam bir referans noktası. Fırsatlar haritası ile NEET genç kadınların kendi oldukları noktada ilgili iş, staj, eğitim fırsatlarına erişmesini hedefliyoruz. Çok sayıda iş birliği yapabilmeyi hayal ediyoruz."

UNDP Türkiye Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı Arıner de projenin 2 senelik hazırlık süreci olduğunu ve birçok paydaşla bu çalışmayı yürüteceklerini bildirdi.

Hedef kitlenin 18-29 yaş arasında görünür olmayan ve erişilebilir kadınlar olduğunu aktaran Arıner, projenin Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Mardin, Trabzon ve Van olmak üzere 11 pilot ili bulunduğunu, pilot illerde saha çalışmaları gerçekleştireceklerini anlattı.

"Ülkemizde yaşayan 5 milyon 298 bin genç ne eğitime ne istihdama dahil"

Bu arada, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Safkan, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın rahatsızlığı sebebiyle programa katılamadığını belirterek, Güler Sabancı'nın mesajını okudu.

Güler Sabancı, mesajında şunları kaydetti:

"Hem dünyada hem de ülkemizde önemli bir toplumsal soruna işaret eden, ne eğitimde ne istihdamda, kısa adıyla NEET kavramı ile ilgili bazı çarpıcı verilerin altını çizmek istiyorum. Ülkemizde yaşayan 5 milyon 298 bin genç ne eğitime ne istihdama dahil. Genç kadınların bu grup içinde çok büyük bir paya sahip olduğunu, sayılarının 3 milyon 554 bine ulaştığını görüyoruz. Bu verilerle birlikte Türkiye, OECD ülkeleri arasında en büyük NEET oranına sahip ikinci ülke durumunda. Genç nüfusun çok yüksek olduğu, büyük potansiyel olduğu ülkemizde, kadınların bu denli yüksek oranlarda eğitimde ve istihdamda yer almamaları önemli bir toplumsal sorun olarak karşımızda duruyor. Biz de bu nedenle Sabancı Vakfı olarak yanımıza güçlü ortaklar alarak ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınların sorunlarına odaklanmaya karar verdik."