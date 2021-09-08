"Geleceğini Korumak İçin Doğayı Koru" projesi kapsamında konferans düzenlendi
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"Geleceğini Korumak İçin Doğayı Koru" projesi kapsamında konferans düzenlendi

'Geleceğini Korumak İçin Doğayı Koru' projesi kapsamında konferans düzenlendi
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Türkiye ile Bulgaristan arasında yürütülen "Geleceğini Korumak İçin Doğayı Koru" AB projesi kapsamında Dimitrovgrad ilçesinde "Çevresel Farkındalık Konferansı" düzenlendi.

Türkiye ile Bulgaristan arasında yürütülen "Geleceğini Korumak İçin Doğayı Koru" AB projesi kapsamında Dimitrovgrad ilçesinde "Çevresel Farkındalık Konferansı" düzenlendi.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı çerçevesinde, Meriç Ziraat Odası ve Bulgaristan'ın iş dünyası kuruluşlarından biri olan KRİB Haskovo'nun ortağı olduğu projenin bilimsel koordinatörlüğünü üniversite üstleniyor.

Projenin yürütücüsü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Meriç Nehri'nin iki ülkeye de can verdiğini belirterek, doğanın korunmasının gelecek nesillere bırakılacak en büyük miras olacağını ifade etti.

Meriç'in sorununun iki ülkeyi de yakından ilgilendirdiğini aktaran Türkyılmaz, "Güçlerimizi birleştirerek hayata geçirdiğimiz proje ile bu sorunlara daha kalıcı ve köklü bir çözüm üreteceğimize inanıyorum. Gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre bırakmak en temel amacımız. Bu dünya tüm canlıların ortak yaşam alanı ve yeryüzü hepimizin." ifadelerini kullandı.

Konferansta, Meriç Nehri sınır bölgesindeki tarımsal arazilerin kirliliğinin boyutlarına ve bu konuda atılması gereken adımlara dikkat çekildi.

Konferansa Trakya Üniversitesi heyeti, Plovdiv Ziraat ve Tarım Üniversitesinden Prof. Dr. Aleksi Aleksiev, Prof. Dr. Ivan Manolov, Meriç Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Türkkan ile çiftçiler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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