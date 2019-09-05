05.09.2019 14:12

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) desteğiyle hayata geçirdiği "Gelecek Nesillerle Sıfır Atık" projesi kapsamında, kentin farklı noktalarına yerleştirilen basketbol potası görünümlü çöp kovalarıyla plastik atıklar geri dönüşüme kazandırılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, GAP'ın destek verdiği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin uygulamaya koyduğu proje kapsamında, plastik atıkları geri dönüşüme kazandırmak için "Geleceğini çöpe atma, pet şişeni potaya at" kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında artık plastik atıklar çöp torbasına değil, basket potasına atılacak.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından kentin 70 farklı bölgesine yerleştirilen basketbol potası görünümlü çöp kovalarına plastik şişeler basket gibi atılıyor. Kafeste biriken plastikler ise geri dönüşüme kazandırılıyor. Projeyle çocuklar hem eğitiliyor hem de eğlendiriliyor.

Projeyle plastik atıkların doğaya zarar vermesinin engellenmesi ve geri dönüşüm ile ülke ekonomisine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA